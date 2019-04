Vegard Hansen har hatt en frustrerende start på 2019-sesongen. Her fra tapet mot Vålerenga i serieåpningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Eliteseriens tydeligste stemme: Herlig ærlig!

Et liv i fotballen handler om hjerte og smerte. Ingen her til lands skildrer oppturene og nedturene ærligere enn Mjøndalens selvutleverende trener.

Hvert ord er sikkert ikke like gjennomtenkt.

Mye som kommer ut av MIF-trenerens munn uttrykkes i affekt, og det kan fint argumenteres med at Vegard Hansen kunne spart seg for «pistol-kommentaren», etter å ha tapt et nimålsdrama ti minutter på overtid.

Men la oss gi nevnte Hansen et skikkelig slingringsmonn for at noen slengbemerkninger kan ha sprikende stilkarakter.

Å få en retoriker som Vegard Hansen tilbake til eliteserien er nemlig en real befrielse, i en tid der det er tettere mellom selvfølgelighetsleverandører enn dem som byr på seg selv i det offentlige rom.

Her er Mjøndalens trener i en egen liga, uansett hvilken ende av følelsesskalaen som eksponeres.

Vegard Hansen er ikke bare flink til å snakke, han har også en egenskap vi ikke ser demonstrert så ofte fra fotballtrenere: En frekk og fascinerende penn.

I bloggform har Hansen over år skildret fotballens opp- og nedturer, med referanser til eget privatliv – og mekanismer i tilværelsen mange vil kjenne igjen.

“Fotballens vidunderlige virus” var tittelen da han oppsummerte sesongen 2017, da Mjøndalens opprykkshåp hadde røket i playoff-finalen mot Ranheim.

«Det er vondt når noe tar slutt, men virkelig smertefullt blir det først når noen andre tar det du vil ha. Sånn har jeg opplevd kjærligheten en gang. Sånn føltes det denne gangen», skrev Hansen.

Rekk opp hånden den som ikke kjenner seg igjen.

Da hadde vi allerede vært gjennom en tur opp og en tur ned igjen, og i sesongen etter Ranheim-skuffelsen skulle pilen enda en gang peke riktig vei for Hansen.

Med 60 poeng kapret Mjøndalen en direkte opprykksplass på Aalesunds bekostning.

I en blogg før årets sesong sammenligner Hansen eliteserien med «drømmedamen», i form av det som venter på Aker stadion, Lerkendal og Marienlyst.

«Det var nok Obos nå. Man blir litt lei. Omtrent som å være sammen med en søt og snill, men litt kjedelig jente; det er fint, men ikke fantastisk. Så dukker drømmedamen opp. Vakker, morsom, sexy og smart. Med selvtillit, sterke meninger og skarpe kanter. Vanskelig altså. Og du forstår instinktivt at hvis du trår feil, er du ferdig. Men du tar sjansen. Selvfølgelig gjør du det».

Politisk korrekt? Ikke helt.

Mulig å la seg provosere litt? Sikkert, hvis du har lyst til det.

Men først og fremst vitner denne slentrende, litt uformelle stilen om hva Vegard Hansen åpenbart er så dyktig til: Å skape samhold og kultur, der man står like åpent og tydelig sammen i triumf som i skuffelse. Med originale ordvalg skildrer han hva fotballen betyr for en sammensveiset gjeng.

Derfor er det en selvfølge at Hansens tale i garderoben til spillerne, etter at Bodø/Glimt hadde satt inn 5–4 i helgen, ligger ute for alle som vil se.

I utgangspunktet er det ikke særlig naturlig at en klubb fra et sted på Mjøndalens størrelse befinner seg i selskap med Brann og Rosenborg, men under Hansens ledelse har de ikke bare skapt suksess, de har gjenskapt den.

I alle fall opp til et visst nivå.

Etter å ha bitt fra seg i starten av forrige opphold med de beste, ble det bittert på bloggfronten etter hvert som høsten kom krypende.

Og denne gangen er det en smultring i poengkolonnen etter to spilte kamper.

Følgelig er det litt av en oppgave MIF-treneren har foran seg – noe som vil vekke følelser uansett. Og forhåpentligvis øker hyppigheten i hvor ofte Vegard Hansen velger å taste – alt annet enn privat – om tingenes tilstand.

Det er 27 år siden Nick Hornby ga ut «Fever Pitch», boken om fotballens evige spenn mellom smerte og glede, sett fra en supporters ståsted. Det ikke noe mindre interessant å få bli med inn i en treners tankegang.

Måtte Vegard Hansen være raus der også i fortsettelsen!

