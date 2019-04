INNBYTTER: Nicklas Bendtner byttes inn av Rosenborg-trener Eirik Horneland. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Nådeløs Horneland: – Man får lyst til å gå bort og måke til den veggen der

LERKENDAL (VG) Mens Nicklas Bendtner (31) tok bakveien ut fra Lerkendal, hadde trener Eirik Horneland (44) lyst til å bli fysisk etter en ny skuffende Rosenborg-kamp.

Oppdatert nå nettopp







En snau halvtime etter kampslutt kom Rosenborg-treneren for å snakke med pressen.

– Det koker bra der inne nå, sier Horneland, og snakker om hjemmegarderoben.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Konfrontert med Pål André Hellands brutale Rosenborg-dom, der kantspilleren omtaler seg selv og egne lagkamerater som ville høns, kjenner Horneland seg igjen.

– Man har lyst til å gå bort og måke til den veggen der, men det går ikke, man må prøve å være konstruktiv, stå i det og se mulighetene. Dette påvirker meg, men jeg forsøker å ha et kaldt og rolig hode.

les også Helland: – Vi ble løpende mellom som ville høns

Fysisk eller mentalt?

Helland var flau. Birger Meling så rett på VGs reporter og beklaget. Stemningen var mildt sagt nedtrykt etter 1–1 mot Odd . Resultatet er kanskje ingen krise, men spillemessig har «Rosenborg vært ræva», for å bruke frasen fra bortesupporterne på Lerkendal.

– Jeg kunne godt tenkt meg og stått her med en seier og feiret den i kveld. Jeg syns ikke prestasjonen er god nok, og derfor blir ikke resultatet godt, sier Horneland.

– Hva er galt?

– Vi er seige, og så er spørsmålet om det er fysisk eller mentalt. Det må vi dykke litt i, men vi virker seigere enn de to motstanderne vi har møtt så langt.

I 22-tiden sto deler av pressen fortsatt og ventet på Nicklas Bendtner. Dansken ble for første gang siden han kom til Trondheim i 2017 vraket foran egne hjemmesupportere. VG sendte SMS til Rosenborgs pressesjef og spurte om Bendtner hadde forlatt Lerkendal. «For tredve minutter siden!», var svaret. Han må ha tatt bakveien, for ingen i pressen så noe til 31-åringen.

– Han spiller ikke fordi han trenger mer matching for å stå i nitti minutter. De som skal starte en fotballkamp bør greie å spille nitti minutter og det så vi sist at han ikke evnet. Da trenger han mer tid, sier Horneland.

– Når er han matchklar?

– Det kommer an på hvor grundig han er i treningsarbeidet og hvor raskt han greier å forsere den prosessen.

– Hva syntes Bendtner om å bli vraket?

– Det må du spørre ham om.

Men det fikk vi altså ikke muligheten til mandag kveld. Landslagsback Birger Meling satt lenge i garderoben, men tok seg tid til en liten prat med VG da han endelig kom ut.

– Vi ble løpende én og én, og det blir individuelt istedenfor at vi får satt trykket og skapt sjanse på sjanse på sjanse. Det får vi ikke til, og det må vi se på og ta tak i i løpet av uken. Så beklager vi at det blir seende sånn ut i annen omgang. Det vil vi ikke være bekjent av.

RBK hadde én avslutning på mål mot Bodø/Glimt i første serierunde. Den statistikken gjentok de mot Odd.

– Noe positivt i dag, Horneland?

– Jeg syns det er noen tendenser i første omgang der vi får rullet opp noen angrep, men det er for kortvarig. Da så vi igjen rytmen i det vi har øvd på. Så får vi den scoringen, men derfra og ut syns jeg det er utrolig rufsete.

– Har spillerne trua på Horneland-fotballen?

– I mitt hode må man i en endringsprosess jobbe gjennom den. Den største utfordringen er tid, det vil det alltid være. Vi vet at vi må vinne for å få tid for å få bygge på lang sikt. Så enkelt er det.

– Er det innstillingen det er noe galt med?

– Alle som har spilt fotball forstår at det kreves noen prosesser for å få elleve spillere til å fungere sammen. Det handler om samhandling. Akkurat nå tenker vi ikke helt likt. Utfordringen som ligger her nå, er at vi er for ofte sist inn i duellene, og motstanderne er kvikkere enn oss. Jeg skylder ikke på noen andre enn oss selv.

Publisert: 08.04.19 kl. 22:57 Oppdatert: 08.04.19 kl. 23:22