Lillestrøm sjanseløs mot overmakten

ÅRÅSEN (VG) (LSK Kvinner-Barcelona 0–1, sammenlagt 0–4) Lillestrøm skulle ha revansj etter overkjørselen i Barcelona. Den fikk de aldri.

I stedet ble det en marerittstart i returmøtet på Åråsen i kvartfinalen i Champions League .

For det tok bare syv minutter før den nederlandske landslagsstjernen Lieke Martens fikk stå helt alene på 16-meteren. 26-åringens skudd klarte ikke Cecilie Fiskerstrand å redde.

– Dette er referansen på hvor nivået ute i Europa ligger på, sa Jesper Mathisen i TV 2-studio.

– Jeg må innrømme at jeg er litt overrasket over nivåforskjellen, fastslo tidligere LSK-spiller Cathrine Dekkerhus ved hans side.

– De er for gode for oss, sa Guro Reiten i intervjup på TV 2.

– De har ferdigheter som vi ikke er i nærheten av å ha.

LSK, som måtte ha mål etter 0–3-tapet i Barcelona, ble liggende veldig lavt i en 4–5–1-formasjon i 1. omgang og lot katalanerne trille ball. Synne Skinnes Hansen fikk en håpløs oppgave alene på topp.

De første 45 minuttene skapte ikke Lillestrøm noenting, og det florerte med personlige feil som LSK kunne blitt straffet for hvis Barcelona-spillerne hadde vært mer på hugget.

Det ble litt bedre i 2. omgang. Da kom LSK frem på banen. I 55. minutt varmet en nydelig kombinasjon mellom landslagsspillerne Guro Reiten og Emilie Haavi før Ingrid Syrstad Engen avsluttet like over.

Deretter måtte LSK-keeper Fiskerstrand både høyt og lavt ved et par anledninger. Barcelona traff også stolpen. Nå venter en semifinale mot vinneren av kampen Slavia Praha og Bayern München (startet først kl. 19.30).

– Vi har tross alt en bedre følelse i dag. Men de er et nummer for store for oss, sa Hege Riise til TV 2.

Best hos Lillestrøm i kveld: Anja Sønstevold som midtstopper.

PS! Det mest positive på Åråsen var tilskuertallet: 5655.

