MESTERLIG: Ole Gunnar Solskjær takker suverene Lionel Messi for kampen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Solskjær innrømmer gambling: – Vi måtte gå for det

MANCHESTER (VG) (Barcelona – Manchester United 3–0, 4–0 sammenlagt) Ole Gunnar Solskjær (46) innrømmer at han tok en sjanse ved å sende laget sitt ut i hundre mot Barcelona.

Mindre enn 10 minutter siden







– Vi gamblet. Du kan si at vi gamblet og tapte, men vi måtte gå for det første målet. Vi måtte gå ut og være modige. Vi skapte to eller tre store sjanser, men hadde dessverre ikke kvaliteten til å utnytte dem, sier Ole Gunnar Solskjær under en kort visitt i pressesonen sent tirsdag kveld.

les også Nå må han telle til ti. Fort.

Før kampen sa han at han gjerne ville at det skulle stå 0–0 til det gjensto få minutter, og kanskje straffe Barcelona på en dødball, men det var tydelig fra første sekund at nordmannen hadde bedt spillerne sine om å gå rett i strupen på Barcelona.

Men hverken Marcus Rashford eller Scott McTominay klarte å utnytte de store mulighetene de fikk, og så ble Manchester United nådeløst straffet av en langt mer effektiv Lionel Messi, som scoret to mål fra distanse, og Philippe Coutinho, som kronet verket i andre omgang.

Se høydepunktene her:

United-spillerne gikk én etter én slukørede og tause gjennom presseområdet og inn i spillerbussen etter kampen. Den eneste av dem som stoppet, var innbytter Alexis Sánchez, som svarte på noen spørsmål på spansk – i all hovedsak om Barcelona og Messi.

– Vi åpnet kampen veldig bra. Vi angrep og skapte noen åpenbare målsjanser, men sånn er fotballen i Champions League. Hvis du bommer, så kan det andre laget straffe deg, sier den tidligere Barça-spilleren, som selv fikk en stor mulighet til å redusere til 3–1 på tampen av kampen.

les også Slik forklares Solskjær-svikten: – Det er helt elendig

Mens Messi ble den store helten på Camp Nou, utmerket United-keeper David De Gea seg i motsatt ende av skalaen med en kjempetabbe på argentinerens 2–0-scoring. Det er keeperens andre tabbe for United på kort tid, etter en svak inngripen mot Arsenal for en drøy måned siden.

– Det er uheldig for keepere at når de gjør en feil, så kan det bli satt fokus på. Det kommer til å bli husket. Men han gjorde noen fantastiske redninger, og bidraget hans til laget er godt, men noen ganger skjer sånne ting i fotball, sier Solskjær til VG.

Han legger ikke skjul på at han har en stor jobb foran seg med å gjenoppbygge Manchester United, og sier at han vil trenge signeringer i sommer for å bidra til det.

– Dette kommer ikke til å endre seg over natten. De neste årene kommer til å bli enormt viktige for oss for å komme oss opp på nivået til Barcelona og de lagene for øyeblikket, sier Solskjær og fortsetter:

– Vi har en gjenoppbyggingsjobb å gjøre. Det starter med trenerne, spillerne og selvfølgelig ett eller to tilskudd.

les også Eksperter spår milliardfest for Solskjær – her er spillerne United kan hente

Men før han vender blikket over mot sommerens overgangsvindu, er Solskjærs jobb å lede United til en topp fire-plass i Premier League som kvalifiserer dem til neste sesongs Champions League. Med fem serierunder igjen ligger laget på sjetteplass, tre poeng bak tredjeplass Tottenham og to bak fjerdeplass Arsenal.

– Vi må løfte spillerne ved å snakke om at vi har en stor uke foran oss. Vi må gjøre oss klare til den uken. Det er tre store kamper på syv dager. Vi kommer til å være klare, sier Solskjær, som skal møte Everton, Manchester City og Chelsea i ligaen i løpet av den neste halvannen uken.

Publisert: 17.04.19 kl. 07:33