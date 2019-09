Norge fortsatt bakpå mot Sverige i EM-kvaliken: – Vi slutter å spille

STOCKHOLM (VG) (Sverige – Norge 1-1) Stefan Johansen (28) sendte Norge til himmels, men «söta bror» slo tilbake. Svenskene har dermed kontroll på 2. plassen i gruppen til Joshua Kings (27) frustrasjon.

Stillingen i gruppen: 1. Spania (18 poeng), 2. Sverige (11 p), 3. Romania (10 p), 4. Norge (9 p), 5. Malta (3 p), 6. Færøyene (0 p). De to beste lagene går rett til EM. Hvis Norge ikke klarer det, har de mulighet via Nations League. Disse kampene gjenstår for Norge: Spania (hjemme 12 oktober), Romania (borte 15. oktober), Færøyene (hjemme 15. november) og Malta (borte 18. november) Disse kampene gjenstår for Sverige: Malta (hjemme 12. oktober), Spania (borte 15. oktober), Romania (borte 15. november), Færøyene (hjemme 18. november) Disse kampene gjenstår for Romania: Færøyene (borte 12. oktober), Norge (hjemme 15. oktober), Sverige (hjemme 15. november) og Spania (borte 18. november)

– Jeg synes vi fortjener å vinne 110 prosent, sier Joshua King til TV 2.

Den norske spissen var irritert etter kampen. Særlig mener han at Norge utnyttet overgangsmuligheter på tampen av kampen dårlig.

– Vi prøver å drible og mister ballen for mye. Derfor er jeg irritert. Vi ga bort to poeng sist gang (3-3 på Ullevaal i mars). I dag styrer vi første omgangen. I andre omgang blir vi for dype og slutter å spille fotball. Det blir for mange lange baller, sier King.

Sverige beholder sin to poengs luke til Lars Lagerbäcks Norge etter 1–1 på Friends Arena, og dermed må de norske landslagsgutta trolig ut i Nations League-play off for å ta seg til EM-sluttspillet neste sommer.

Spania er suveren gruppeleder med seks av seks seirer, mens Romania ligger ett poeng bak Sverige og ett foran Norge etter 1–0-seieren over Malta søndag.

«Blågult» dominerte store deler av den intense «nabokrangelen», men Norge hadde sine perioder, og kunne med litt hell – og ikke minst mer dyktighet – fått med seg alle poengene.

Sverige – Norge 1–1 (0–1) Friends Arena 38.372 tilskuere Mål: 0–1 Stefan Johansen (45), 1–1 Emil Forsberg (60). Dommer: Slavko Vincic, Slovenia. Gult kort: Markus Henriksen (44), Norge, Albin Ekdal (66), Sebastian Larsson (70), Sverige. Norge (4-4-1-1): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (Erling Braut Haaland fra 76.), Markus Henriksen (Tarik Elyounoussi fra 64.), Sander Berge, Ole Selnæs – Martin Ødegaard – Joshua King. Sverige (4-4-2): Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson – Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (Gustav Svensson fra 84.), Emil Forsberg – Robin Quaison (Sebastian Andersson fra 77.), Alexander Isak (Marcus Berg fra 77.).

Lagerbäck gjorde spesielt ett interessant grep før «rysaren» på mektige, gulkledde Friends Arena: Martin Ødegaard i en fri rolle bak Joshua King. Det lyktes han med. Ødegaard var påskrudd, spesielt i første omgang, og Real Sociedad-spilleren var sentral i «alt» Norge skapte.

Av den lokale juryen på Friends Arena ble 20-åringen utropt til Norges beste. Og han var sterkt delaktig da Norge tok ledelsen i siste minutt av første omgang.

1–0: Stefan Johansen har akkurat gitt Norge 1–0 over Sverige på Friends Arena. Etter pause slo Sverige tilbake. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

En «ta meg av banen»-pasning fra Andreas Granqvist ble snappet opp av Joshua King. Bournemouth-spissen satte fart fremover, overleverte til Martin Ødegaard, som iskaldt pirket den videre til Stefan Johansen.

Vardø-gutten trillet kula i lengste hjørne via knotten til den svenske keeperen Robin Olsen, før Johansen emosjonelt feiret sitt sjette landslagsmål med å kysse Norge-logoen foran et par tusen tilreisende i den «norske seksjonen» av Friends.

Det var Norges første virkelig sjanse. Oppgitte svensker, som tidligere i omgangen var nære på to ganger, fikk ikke engang ta avspark etter de langvarige norske jubelscenene.

1–1: Emil Forsberg jubler for sin utligning i annen omgang. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Norge hadde noen skumle angrep på tampen, men det ble ikke de virkelig store sjansene ute av det.

