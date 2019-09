King og Larsson i ordkrig etter at seieren glapp for Norge: – Da har de røyka

STOCKHOLM (VG) (Sverige – Norge 1-1) Joshua King (27) og Sebastian Larsson (34) er totalt uenige om hvem som var best i nabo-oppgjøret. Resultatet gjør at svenskene har kontroll på 2. plassen i gruppen.

Stillingen i gruppen: 1. Spania (18 poeng), 2. Sverige (11 p), 3. Romania (10 p), 4. Norge (9 p), 5. Malta (3 p), 6. Færøyene (0 p). De to beste lagene går rett til EM. Hvis Norge ikke klarer det, har de mulighet via Nations League. Disse kampene gjenstår for Norge: Spania (hjemme 12 oktober), Romania (borte 15. oktober), Færøyene (hjemme 15. november) og Malta (borte 18. november) Disse kampene gjenstår for Sverige: Malta (hjemme 12. oktober), Spania (borte 15. oktober), Romania (borte 15. november), Færøyene (hjemme 18. november) Disse kampene gjenstår for Romania: Færøyene (borte 12. oktober), Norge (hjemme 15. oktober), Sverige (hjemme 15. november) og Spania (borte 18. november)

– Vi fortjener å vinne 100 prosent. Vi var bedre enn Sverige. Sier de noe annet nå, da har de hvert fall røyka, sier King til pressen med referanse til 3–3-kampen på Ullevaal i mars.

les også Disse var Norges beste i thrilleren mot Sverige

Da ristet han på hodet etter en uttalelse fra Robin Quaison om at Sverige var overlegne.

– Jeg holder ikke med King. Jeg mener vi var bedre. De spiller på kontringer, som de gjør ganske bra, men de hadde målet og ikke så mye mer egentlig. Nei, der er vi uenige, sier Sebastian Larsson til VG.

Slik reagerte fansen etter kampen:

Den norske spissen var irritert etter søndagens kamp. Særlig mener King at Norge utnyttet kontringene på tampen dårlig.

– De siste ti minuttene hadde vi tre-fire kontringer hvor vi kan avgjøre kampen, men vi blir for lekne med ball og mister den. Vi burde gitt mer på slutten og virkelig gått for det, sier King, som han mener også ble alene i presset.

– King tapte ballen noen ganger også. Det var en tett kamp og det hender man taper ballen da, svarer Lars Lagerbäck, Norges landslagssjef, konfrontert med Kings utspill.

– Blir litt lave

Martin Ødegaard er enig med King i at kontringsmulighetene ble svakt utnyttet.

– Men jeg synes vi taper det i den perioden hvor de scorer. Da blir vi litt lave, sier Ødegaard til VG.

– Vi kunne kanskje fått noen muligheter på slutten, men det var vanskelig, sier Erling Braut Haaland, som slo av en spøk:

Sverige beholder sin to poengs luke til Norge etter 1–1. Spania er suveren gruppeleder, mens Romania ligger ett poeng bak Sverige og ett foran Norge.

– Det kan vise seg som et veldig viktig resultat til slutt, sier Janne Andersson, Sveriges landslagssjef.

De norske landslagsgutta må trolig ut i Nations League-play off for å ta seg til EM-sluttspillet neste sommer.

– Jeg er ganske fornøyd med det vi presterer. Vi kunne avgjort på slutten, men vi kan ikke klage på resultatet. Jeg synes spillerne gjør en veldig god innsats. Jeg synes også opplegget vårt fungerte bra i dag, sier Lagerbäck.

les også Sene scoringer for Spania – uheldige Finland tapte mot Italia

Ødegaard-grep

«Blågult» dominerte store deler av den intense «nabokrangelen», men Norge hadde sine perioder.

Sverige – Norge 1–1 (0–1) Friends Arena 38.372 tilskuere Mål: 0–1 Stefan Johansen (45), 1–1 Emil Forsberg (60). Dommer: Slavko Vincic, Slovenia. Gult kort: Markus Henriksen (44), Norge, Albin Ekdal (66), Sebastian Larsson (70), Sverige. Norge (4-4-1-1): Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Haitam Aleesami – Stefan Johansen (Erling Braut Haaland fra 76.), Markus Henriksen (Tarik Elyounoussi fra 64.), Sander Berge, Ole Selnæs – Martin Ødegaard – Joshua King. Sverige (4-4-2): Robin Olsen – Mikael Lustig, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson – Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal (Gustav Svensson fra 84.), Emil Forsberg – Robin Quaison (Sebastian Andersson fra 77.), Alexander Isak (Marcus Berg fra 77.).

Lagerbäck gjorde spesielt ett interessant grep: Martin Ødegaard i en fri rolle bak Joshua King. Det lyktes han med.

Av den lokale juryen på Friends Arena ble 20-åringen utropt til Norges beste. Og han var sterkt delaktig da Norge tok ledelsen i siste minutt av første omgang.

1–0: Stefan Johansen har akkurat gitt Norge 1–0 over Sverige på Friends Arena. Etter pause slo Sverige tilbake. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

En «ta meg av banen»-pasning fra Andreas Granqvist ble snappet opp av King. Bournemouth-spissen satte fart fremover, overleverte til Ødegaard, som iskaldt pirket den videre til Johansen.

Vardø-gutten trillet kula i lengste hjørne via knottene til den svenske keeperen Robin Olsen, før Johansen emosjonelt feiret sitt sjette landslagsmål med å kysse Norge-logoen foran et par tusen tilreisende i den «norske seksjonen» av Friends.

Også VGs studio tok av:

Det var Norges første virkelig sjanse. Oppgitte svensker, som tidligere i omgangen var nære på to ganger, fikk ikke engang ta avspark etter de langvarige norske jubelscenene.

Rett før timen svarte Emil Forsberg for vertene: Etter vedvarende svensk press fikk RB Leipzig-stjernen fritt «läge» inne i 16 meteren. Det så enkelt ut da Forsberg prikket den i hjørnet – til irritasjon fra studio:

– Vi slipper inn et litt for enkelt mål. Et greit poeng isolert sett, men skuffende likevel, sier Ødegaard til TV 2.

Han fikk ros av kapteinen:

