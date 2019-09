KOM INN: Innbytter Tarik Elyounoussi og Joshua King mot Sveriges Victor Lindelöf og Mikael Lustig under EM-kvalifiseringskampen mellom Sverige og Norge på Friends Arena. Foto: Stian Lysberg Solum

Tariks nedtur: – Jeg forstår ikke valget

STOCKHOLM (VG) Det var spesielt én EM-kvalifiseringskamp Tarik Elyounoussi (31) hadde lyst å spille: Sverige-Norge på sin egen hjemmebane Friends Arena.

Nå nettopp







Overfor VG forteller Elyounoussi at han er forbannet, selv om det ikke helt ser eller høres sånn ut der han står og greier ut om søndagens nedtur. AIK-spilleren fikk kun 25 minutter som innbytter i 1-1-oppgjøret på AIKs storstue.

– Jeg må bare respektere valget og støtte opp de andre. Jeg har vært med i dette gamet så lenge, sier han.

– Forstår du valget?

– Nei, jeg forstår ikke valget, sier 31-åringen og flirer litt.

les også «Hele» Sverige hyller Ødegaard: – Banens klart beste

Underveis i praten med VG, rett etter at Sverige og Norge hadde delt poengene broderlig, er den normalt sett smørblide landslagsspilleren litt mer alvorlig enn vanlig. Han sier meningen sin, men fremstår ikke bitter eller opprørsk.

– Jeg mener at jeg burde spilt denne kampen fra start. Men ja, det er klart man blir skuffet.

ETT POENG: Lars Lagerbäck etter oppgjøret mellom Sverige og Norge i Stockholm. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

– På en av kantene da eller?

– Ja, en av kantene eller... men jeg skal ikke si.. Jeg synes at det fungerte veldig bra. Jeg må si det. Vi styrte det meste, men det var veldig lite bakromsløp i første omgang. Er det én kamp jeg har lyst å spille, så er det Sverige-kampen på Friends. Men man må bare støtte opp de andre og se fremover.

Det var ikke bare Elyounoussi som var skuffet søndag:

Landslagssjef Lars Lagerbäck ga Martin Ødegaard full frihet, bak Joshua King, og startet uten tradisjonelle kantspillere. Stefan Johansen og Ole Selnæs fikk hver sin side.

– Det har jeg ingen problem med. Jeg spiller hvor som helst, og tenkte at det var spennende. Jeg liker utfordringer. Når jeg spiller kant, løser jeg det på min måte. Det er noe jeg trives med, sier Ole Selnæs.

– Elyounoussi mener det manglet bakromsløp og ville gjerne spilt selv?



– Det er klart han mener det, he he. Jeg håper alle som satt på benken mener at de burde ha spilt.

Publisert: 09.09.19 kl. 13:07







Mer om