Salah ble tomålsscorer da Liverpool slo Arsenal

(Liverpool - Arsenal 3–1) Mohamed Salah (27) viste seg fra sin aller beste side da Liverpool spaserte alene opp til toppen av Premier League-tabellen.

– Vi snakker om topp seks, men burde vi heller snakke om topp to? Liverpool og Manchester City virker så langt foran alle de andre, kommenterte Jamie Carragher hos Sky Sports da Liverpool herjet som verst med Arsenal.

I andre omgang holdt Salah og Liverpool tidvis lekestue med de stakkars gjestene fra Nord-London.

Først ble Salah spilt gjennom av Roberto Firmino, og David Luiz så ingen annen utvei enn å holde egyptierens drakt og lage straffespark.

Det tok Salah selv, utagbart i krysset til Arsenal-målvakt Bernd Leno.

Like etter var det nesten så Salah pensjonerte den tidligere Chelsea-stopperen Luiz. Han mottok en langpasning fra Fabinho og vendte mesterlig forbi brasilianeren, som trakk seg i frykt for å få et nytt gult kort, ble parkert og avkledd, avslørt foran hele verden.

Salah stormet videre mot mål, snek seg inn foran Nacho Monreal og bredsidet inn sitt andre.

– Arsenal gjør alt de kan, men Liverpool rett og slett ødelegger dem, kommenterte Gary Neville hos Sky Sports.

HYLL FARAOEN: Mohamed Salah mottar Anfields hyllest etter sitt utagbare straffespark. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Da hadde Joël Matip stanget hjemmelaget i ledelsen på et hjørnespark i slutten av første omgang, etter langvarig Liverpool-press, med et vell av innlegg.

Men det var lenge Arsenal som så mest dødelig ut. Anført av en veldig frisk Nicolás Pépé, som tok med Virgil van Dijk ut på flere strabasiøse løpeturer og kom til mange kvalifiserte sjanser, var det «the Gunners» som så mest potente ut.

Anført av en aldeles ustoppelig Roberto Firmino, som knapt satte en fot feil i hele kampen, førte Liverpool opp angrep etter angrep, uten tellende resultat.

Før Matip stanget ballen i mål og slusene ble åpnet. Men heller ikke denne gangen klarte Liverpool å holde nullen, etter at Lucas Torreira fikk kranglet ballen i mål mot slutten av kampen. Det ble ikke mer enn et trøstemål.

– Målet betyr ingenting, men er likevel viktig for Arsenal. Det viste karakterstyrke, og Arsenal kommer til å vinne mange bortekamper med denne type innsats, kommenterte Neville hos Sky Sports, og trakk også frem Pépé som et «spesielt talent».

Dermed ender Arsenals perfekte start på sesongen, Liverpool troner nå alene på topp av Premier League når deres feilfrie drømmestart fortsetter.

Og Mohamed Salah er igjen tilbake på sitt beste.

PS! Pépé ble den første spilleren som driblet bort van Dijk i Premier League siden mars 2018.

