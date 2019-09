I KULDEN: Nemanja Matic (t.h.) har ikke være mye involvert for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United denne sesongen. Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Han er i Solskjærs fryseboks – nå gir Matic sjefen alt ansvar om United feiler

Nemanja Matic har spilt fattige 22 Premier League-minutter denne sesongen, og er tydeligvis helt ute i kulden hos Ole Gunnar Solskjær. – Det er hans ansvar at vi lykkes, sier serberen.

Oppdatert nå nettopp







Det har vært en dårlig sesongstart for Manchester United. Siden 4–0-seieren mot Chelsea har de tapt mot Crystal Palace, og spilt uavgjort mot Wolverhampton og Southampton.

En spiller som knapt har vært involvert er serbiske Nemanja Matic. Han er på landslagsoppdrag med Serbia denne uken, og benyttet anledningen til å si sin mening om å være ute i kulden i Manchester.

– Treneren må velge det laget som vil kjempe for ligagull, og om vi ikke vinner så ligger alt ansvaret på han, sier Matic om Solskjær, ifølge Sky Sports.

UTE: Nemanja Matic vil spille en viktig rolle for Serbia i landslagspausen, men for United må han innfinne seg med å sitte på benken. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Må akseptere det

Matic ble hentet av gamletreneren José Mourinho fra Chelsea i 2017, men denne sesongen har unge Scott McTominay tatt over rollen til 31-åringen.

– Jeg har spilt fotball lenge. Jeg har spilt omtrent alle kampene for alle klubbene jeg har spilt for de siste ti årene. For at jeg skulle spille, måtte noen andre akseptere å sitte på benken, og det er det jeg gjør nå. Det er opp til meg å vise ham at han tar feil. Jeg har sagt at jeg er uenig, men det er han som må ta ut laget, sier Matic videre.

Han er en av få som er igjen av Mourinhos storkjøp. Romelu Lukaku og Alexis Sanchez er begge sendt til Inter, én permanent, og én på lån. Louis van Gaals kjøp Ander Herrera og Matteo Darmian er sendt på dør, og David Moyes sin favoritt Marouane Fellaini forsvant i januar.

Det er tydelig at Solskjær forsøker å renske troppen for forgjengernes kjøp, og han får støtte av en tidligere lagkamerat.

AVSKRIVER UNITED: Paul Scholes sier at Manchester United ikke har sjans til å ta ligagull de neste to sesongene. Foto: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Europe

Kritiserer veteranene

Tidligere Solskjær-lagkamerat Paul Scholes gikk nemlig nylig ut og sa at United ikke kan vinne ligagull de neste to sesongene, først og fremst på grunn av dårlige prestasjoner av veteranene på laget.

– Det er bare å avskrive United de neste to årene, inntil Solskjær har fått ut alt han ønsker. Han vil trenge fire-fem overgangsvinduer, sier Scholes til Sky Sports.

44-åringen, som spilte for United sist de vant ligagull, sier det er vanskelig å vinne med unge, uerfarne spillere.

– Du må være tålmodig med unge spillere, men samtidig må de erfarne «steppe opp». Vi har sett det igjen og igjen hvor mange feil de erfarne spillerne gjør. Det er vanskelig for unge spillere å komme inn på et sånt lag, fortsetter han.

En av veteranene som må vise seg frem er Paul Pogba – her ringer han sjefen midt under pressekonferansen:

Publisert: 05.09.19 kl. 11:40 Oppdatert: 05.09.19 kl. 12:19







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 4 4 0 0 12 – 3 9 12 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 6 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 7 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 8 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 9 Tottenham Hotspur 4 1 2 1 7 – 6 1 5 10 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 11 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 12 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 4 0 3 1 4 – 5 -1 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om