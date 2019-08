MED: Erling Braut Haaland har vært med på aldersbestemte landslag. Nå får han også prøve seg i A-landslagstroppen. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Erling Braut Haaland med i landslagstroppen til Lagerbäck

ULLEVAAL (VG) Tirsdag ble Norges landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige presentert. Erling Braut Haaland (19) er med i Lars Lagerbäcks tropp for aller første gang.

Oppdatert nå nettopp

19-åringen står med seks mål på de tre siste kampene i Østerrike.

– Han har fantastiske egenskaper og har potensial. Uansett om han spiller på et bra lag og får flere sjanser, så er vår vurdering at dette er en spiller som kan få spilletid, sier Lagerbäck, som tror Haaland har potensial til å bli en spiss av internasjonal klasse.

RBK-klare Bjørn Maars Johnsen og Alexander Sørloth, som nylig har forlatt Crystal Palace til fordel for Trabzonspor, er også med i troppen.

Disse tre, i tillegg til selvskrevne Joshua King, er de fire spissene som er med. Tarik Elyounoussi er også med, men ble oppført som midtbanespiller i presentasjonen.

– Så bra har det ikke sett ut på spissfronten siden jeg begynte i hvert fall, sier Lagerbäck om uttaket, og roste fysikken til kvartetten.

Mathias Normann med i troppen – «Moi» vraket

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden skrev tirsdag at Braut Haaland bør starte sammen med Joshua King i de kommende kampene.

Her er Norges landslagstropp mot Malta og Sverige Keepere: Rune Almenning Jarstein, Sten Grytebust, Sondre Rossbach Forsvar: Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Even Hovland, Omar Elabdellaoui, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson Midtbane: Sander Berge, Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Ole Selnæs, Martin Ødegaard Angrep: Joshua King, Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen, Alexander Sørloth Vis mer

Rostov-spilleren Mathias Normann er også med i den norske A-landslagstroppen for aller første gang.

– Han hadde vært med i juni om han ikke måtte operere. Han er en spiller jeg har sett frem til å treffe og lære å kjenne, sier Lagerbäck.

Uttaket viser at Sigurd Rosted, Stefan Strandberg, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi og Ola Kamara er vraket fra troppen.

I en PowerPoint-presentasjon før troppen ble presentert, viste Lagerbäck frem kriteriene for å bli tatt ut:

Prestasjon i landslag Prestasjon i klubblag Spilletid Balanse i spilletroppen Kontinuitet

I tillegg pekte Lagerbäck på at ettersom det er torsdagskamp, og med andre ord kort tid etter at mange har spilt kamp i helgen, er belastning på spillerne også et vurderingskriterie.

Bør ha seks poeng

Norge står med fem poeng på fire kamper i EM-kvalifiseringen. Spania topper med full pott og 12 poeng på fire kamper.

Romania og Sverige står begge med syv poeng.

Norge tar imot Malta på Ullevaal 5. september, før Sverige er motstander på Friends Arena i Stockholm tre dager senere.

– Skal vi ha en bra sjanse bør vi vinne begge kampene, sier Lagerbäck, men tror at Norge ikke er sjanseløse selv med uavgjort mot Sverige.

De to beste fra de ti gruppene går direkte til EM-sluttspillet (til sammen 20 lag), mens de siste fire plassene blir tildelt gjennom Nations League.

Publisert: 27.08.19 kl. 11:17 Oppdatert: 27.08.19 kl. 11:46

