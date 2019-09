LEDER: Omar Elabdellaoui på onsdagens pressekonferanse. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

«Lille Omar» er blitt den store lederen – mot alle odds

ULLEVAAL STADION (VG) Leder. Kaptein. Samlingspunkt. Det er kanskje ikke det første du tenker på når det gjelder «lille» Omar Elabdellaoui (27). Men nå leder han både Olympiakos og Norge ut på de fleste arenaer.

Omar Elabdellaoui er eksempelet på at når talentet ikke er nok i seg selv, og motgangen naturlig nok kommer – da hjelper det å ha en enorm vilje.

I perioder har han følt seg ensom. Fotballspillere som blir skadet, de føler ofte ensomhet. Du havner bak i køen, manageren/treneren har øyne for de 11 som skal spille, eller høyst de som skal sitte på benken.

Og Omar Elabdellaoui har hatt sin del av skader som oppstår: strekker, ankel, leddbånd, knær. Og alle klubbforsøkene har ikke vært like heldige. Han er blitt gitt opp, glemt, av noen.

Iblant har det nok føltes som å stå i sirup, gjerne til knærne.

Men gi opp? Nei, aldri i livet.

Til det har fotball vært for viktig, for Omar Elabdellaoui, som det har vært for fetterne hans, brødrene Mohamed og Mustafa Abdellaoue.

Og nå sitter han her, foran oss, på podiet på Ullevaal stadion, som kaptein for Norge, han snakker på engelsk og norsk, han er blitt vant til dette nå. For noen dager siden ledet han Olympiakos til Champions League. Glemt er all motgangen. Det var verdt alle nedturene, alle «lovnadene» som ikke ble holdt.

Omar Elabdellaoui var den yngste på U-15-landslaget som tidligere landslagssjef Nils Johan Semb ledet den gangen. Og den hurtige smårollingen var den ivrigste, han som alltid sto igjen etter de andre. Iblant måtte han omtrent jages av banen, spesielt dagen før kamp. Så ivrig var Omar Elabdellaoui på å bli best.

Han var så ivrig at han havnet på akademiet til Manchester City, som 16-åring i 2008. To og et halvt år senere, 11 dager etter 19-årsdagen sin, satt han på benken i en Europa League-kamp mot Juventus i Torino.

Fremtiden så lys ut.

Så ble det mørkere. Sjansen i Manchester City kom aldri. I tre og et halvt år vandret Omar Elabdellaoui rundt i Europa, Norge, Nederland, Tyskland, spilte litt, var litt skadet. Han rakk å få A-landslagsdebuten sin, etter 53 aldersbestemte landskamper fra G-15 til U-21, da Per-Mathias Høgmo ga Elabdellaoui sjansen mot Sverige 14. august 2013, på Friends Arena i Stockholm.

Den samme arenaen som han skal lede Norge ut på søndag, med kapteinsbindet, i sin A-landskamp nummer 40. Det kan fort bli 40 til, han er bare 27 år, og da er han oppe der blant de store.

Nøkkelen til alt dette ble funnet 18. juni 2014, da Omar Elabdellaoui skrev under for Olympiakos i Hellas. Nå har han vært der i fem år, minus en kort utlånsperiode til Hull og Premier League i 2017. I Olympiakos har han vært tålmodig, brukt tid, blitt tøffere i hodet, blitt en bedre fotballspiller, fått og tatt mer ansvar. Og unngått skader ... Tross at han ikke snakker gresk («men forstår noe»), så har han altså fått kapteinsbindet og stadig større ansvar.

Det samme for Norge. I dag er han en svært viktig spiller, en nøkkelspiller, for Lars Lagerbäck, en lynrask back som løper i 90 minutter. Men også en dønn seriøs gutt som gir alt i alle situasjoner, som har vokst seg til en lederskikkelse i Lagerbäcks nærvær.

Ikke alle hadde trodd det da Omar Elabdellaoui hadde mer enn nok med seg selv i de tunge årene mellom 2010 og 2014.

Det er viktig å være nøye med valg av klubb.

Men det er kanskje enda viktigere å være tålmodig når motgangen kommer.

Det har vært Omar Elabdellaouis største styrke.

Nå skal den styrken lede Norge til det første EM på 20 år.

VGs Knut Espen Svegaarden.

