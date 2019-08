NIMÅLS-HAALAND: Erling Braut Haalands scoret ni mål for Norge i U-20-mesterskapet for tre måneder siden. Foto: Joachim Baardsen

Kommentar

Sett Haaland rett inn på laget ditt, Lagerbäck

Tirsdag presenterer Lars Lagerbäck den kanskje viktigste landslagstroppen siden han overtok Norge for to og et halvt år siden. I den troppen bør Erling Braut Haaland (19) befinne seg. Han bør gå rett inn på laget også.

Det er ingenting å vente med.

Erling Braut Haaland er det største spisstalentet norsk fotball har fostret siden John Carew slo gjennom for drøyt 20 år siden. Det er noen likheter mellom de to også – fysikken er den viktigste. Haaland minner om en miks av Carew og Steffen Iversen: Han har Carews fysikk og Iversens ureddhet/råskap.

Men først og fremst er han en god fotballspiller, en god angriper – og en spiller som må være et h ... å spille mot for en forsvarsspiller. Haaland krummer nakken og løper på det meste. Og får han sjansen så sier det veldig ofte «pang» – og ballen ligger i mål.

Mislykkes Erling Braut Haaland med en avslutning, ser det nesten ut som han skal gråte. Så mye betyr det. Ingen kan fortvile over en misbrukt sjanse som Erling Braut Haaland.

Men innstillingen hans er perfekt for Lars Lagerbäck. Han var god for Norge under U-20-mesterskapet i vår, han har vært god i sesongoppkjøringen for Red Bull Salzburg – og han har åpnet sesongen forrykende. I serie, cup og E-cup i høst har Haaland scoret hvert 62. minutt, 11 mål på ni kamper og 684 minutter. I serien scorer han hvert 59. minutt i snitt, i cupen hvert 30. minutt.

På sine siste 10 kamper, siden Norge slo Honduras 12–0 30. mai i U20-VM, har Erling Braut Haaland scoret 20 mål. Han virker å være i kjempeform, han har sklidd rett inn som spydspissen i Salzburg – og han koser seg med kamper, lagkamerater og scoringer.

Tiden er inne for å ta han inn på A-landslaget.

John Carew var 193 centimeter høy og spilte for Vålerenga da han debuterte på A-landslaget mot Egypt 18. november 1998. Da var han 19 år, to måneder og 13 dager. Og det hadde, en god stund, vært snakk om at han burde få sjansen blant de beste.

Erling Braut Haaland er 191 centimeter høy og spiller for Red Bull Salzburg. Hvis han debuterer for A-landslaget mot Malta 5. september, vil han være 19 år, en måned og 15 dager. Også her har det en stund vært snakk om «når» han vil få sjansen, ikke «om».

Det er noe som sier meg at Norge kan få like god bruk for Erling Braut Haaland som nasjonen fikk for John Carew gjennom 13 år og 91 A-landskamper. Carew scoret 24 mål og lagde – stor sett – kjempetrøbbel for motstandernes forsvarsspillere gjennom hele karrieren sin.

Møtene med Malta, og ikke minst Sverige, i begynnelsen av september, kan fort være starten på en lang landslagskarriere også for Haaland. Det er egentlig en spisstype Norge har ventet på, stor, sterk, ganske hurtig – og en med innstilling som sier «scoringer». Lars Lagerbäck liker å bruke to spisser. La det være Joshua King og Erling Braut Haaland i de kommende landskampene.

Det kan komme til å skremme svenskene.

Og Norge trenger scoringer. Etter at 2–0 ble til 3–3 mot Sverige, og 2–0 ble til 2–2 mot Romania, har ikke Lagerbäck råd til tap hverken i Sverige eller Romania hvis han skal få Norge direkte til EM-sluttspillet i 2020.

Med Martin Ødegaard i form, Joshua King i form – og Braut Haaland som spydspiss så er det mulig å tenke seg norske scoringer, også på Friends Arena i Stockholm.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 27.08.19 kl. 07:29 Oppdatert: 27.08.19 kl. 07:42