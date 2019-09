Tottenham-sjefen i ordkrig med Arsenal-legende

Det kryr av saftige derby søndag - og temperaturen er ekstra høy foran Nord-London-møtet mellom Arsenal og Tottenham.

Oppdatert nå nettopp







Sjekk ut søndagens oddstips!

I byer som Roma, Stockholm, Glasgow, Wien og Buenos Aires er det ramsalte derby søndag. Men trolig er møtet mellom Arsenal og Tottenham, North London Derby, det som vekker mest interesse blant nordmenn.

Temperaturen er høy før det er tatt et eneste spark.

Onsdag kan du vinne 56 millioner kroner i Vikinglotto. Husk å spille Vikinglotto gjennom Tipster!

Det startet med at Arsenal-legenden Paul Merson uttalte følgende:

– Jeg tror Arsenal vil rive Tottenham i filler.

les også Tottenham-sjefen etter nedtur: – Jeg er veldig opprørt

Da Tottenham-manager Mauricio Pochettino så ble spurt om hvilken gammel Arsenal-spiller han kunne tenke seg å spille imot, svarte argentineren:

– Jeg ville like å spille mot Paul Merson og sparke ham!

Dermed er nivået satt. Arsenal står med seks poeng etter tre kamper, mens Tottenham har bare fire. Pochettino avviste på fredagens pressekonferanse at han har planer om å trekke seg etter søndagens kamp.

les også Ny handsregel skjelles ut: – Bare latterlig

– Jeg kan bare si at det er dumme rykter. Jeg er inne i mitt sjette år, og vi har oppdatert til versjon 6.0. Jeg kommer ikke til å forsvinne. Er det klart nå? spurte Spurs-sjefen, som advarte mot alt som går av rykter i sosiale media.

På spørsmål om Tottenham må vinne, svarte han:

– Du må alltid vinne. Hvis du kommer fra et dårlig resultat, så må du vinne. Hvis du kommer fra et godt resultat, så må du vinne igjen. Kritikken kommer når du ikke vinner. Vi vet alle hva denne kampen betyr.

Tidligere Tottenham- (og Manchester United) spiller Dimitar Berbatov har gitt et intervju til Betfair der han hyller Arsenals angrepsduo:

– Jeg elsker Aubameyang og Lacazette, måten de spiller sammen og målene de gjør, hurtigheten og skarpheten er utrolig. Samarbeidet mellom dem er blomstrende, sier bulgareren.

les også Pierre-Emerick Aubameyang tuppet Arsenal til seier: – Et rovdyr

Tottenhams rekordkjøp Tanguy Ndombele er ikke i troppen til Frankrikes to EM-kval-kamper mot Albania og Andorra, og ifølge flere engelske aviser er han ikke klar før møtet med Arsenal.

Bli ikke overrasket om det blir tøft på Emirates søndag. Ifølge The Sun har Nord-London-derbyet hatt et gjennomsnitt på 4,3 kort siden 1992. Det er utdelt 219 gule og 13 røde kort.

Blant en rekke derby som spilles søndag: Lazio-Roma, AIK-Djurgården, Rangers - Celtic, Austria Wien - Rapid Wien og River Plate-Boca Juniors. Her er noen smakebiter på mulige oddspill:

Lazio - Roma H til 2,10 i odds. Spillestopp kl. 17.55.

Husk at lagene deler hjemmebane i Roma. Det er Lazio som er tildelt hjemmebane her - og tenk på at «hjemmelaget» har vunnet fire av seks seneste slike Roma-derbyer. Paulo Fonseca er ny Roma-trener, og hans spille-idéer går veldig enkelt fortalt ut på å presse høyt og angripe raskt - gjerne med backene med i angrepet. Spennende å se om det lykkes i kveld.

AIK - Djurgården B til 2,65 i odds. Spillestopp kl. 14.55.

Dette er det såkalte «Tvillingderbyt» i Stockholm. AIK er fire poeng bak Djurgården - og begge lag kan vise til strålende form. AIK står med 6–1–0, mens Djurgården har sikret seg 11–2–0 på 13 seneste matcher. Vertene brukte krefter i torsdagens Europa League-hjemmekamp mot Celtic (1–4-tap). Bortelaget har skikk på forsvaret for tiden. De har holdt buret rent i seks strake Allsvenskan-kamper, som er klubbrekord.

Arsenal - Tottenham H til 2,33 i odds. Frist kl. 17.25.

Dette er to lag som ser ut til å slite med finne en vinnerytme. Tottenham var ikke veldig overbevisende hjemme mot Newcastle senest. Og hva gjelder Arsenal så har for eksempel David Luiz litt igjen på å finne ut av det i sin nye klubb. Disse Nord-London-møtene pleier å være topp underholdning også for nøytrale. Og selv om grunnlaget for et oddsspill er noe tynt så tidlig i sesongen, så er 2,33 godkjent for en hjemmeseier.

Sjekk ut flere oddspill her!

Publisert: 01.09.19 kl. 14:08 Oppdatert: 01.09.19 kl. 14:19

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 4 4 0 0 12 – 3 9 12 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Leicester City 4 2 2 0 6 – 3 3 8 4 Crystal Palace 4 2 1 1 3 – 2 1 7 5 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 6 Arsenal 3 2 0 1 4 – 4 0 6 7 Manchester United 4 1 2 1 7 – 4 3 5 8 Sheffield United 4 1 2 1 5 – 5 0 5 9 Chelsea 4 1 2 1 6 – 9 -3 5 10 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 – 4 1 4 11 Burnley 4 1 1 2 5 – 6 -1 4 12 Everton 3 1 1 1 1 – 2 -1 4 13 Southampton 4 1 1 2 4 – 6 -2 4 14 Newcastle United 4 1 1 2 3 – 5 -2 4 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Brighton & Hove Albion 4 1 1 2 4 – 7 -3 4 17 Wolverhampton Wanderers 3 0 3 0 2 – 2 0 3 18 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 19 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om