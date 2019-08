GOD STEMNING: Samuel Adegbenro, Mike Jensen og Anders Konradsen var i godt humør på den siste RBK-treningen før møtet med Dinamo Zagreb. Foto: Bjorn Steinar Delebekk/VG

Jensen varsler galskap fra RBK mot Dinamo Zagreb

TRONDHEIM (VG) Spenningsnivået er i ferd med å bygge seg opp hos RBK-spillerne før det avgjørende Champions League-møtet med Dinamo Zagreb.

Kaptein Mike Jensen (31) er sikker på at Lerkendal-publikumet vil få se et heltent lag når kampen mot kroatene blåses i gang klokken 21.00 tirsdag kveld.

Avveiningen er om det er lurt å være gærne allerede fra start.

– Ja, det blir nok galskap. Så får vi se om det blir galskap fra starten av, men det vil bli det utover kvelden. Å spille en siste kvalifiseringskamp til Champions League, det er fett, altså. Det er fett, sier Jensen til VG og bringer samtidig frem latter fra de rundt 20 reporterne til stede på pressekonferansen.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Jensen og Horneland møtte mediene på Lerkendal. Foto: Bjorn Steinar Delebekk/VG

– Vanskelig vurdering

Han tok heisen opp til 3. etasje på Lerkendal sammen med trener Eirik Horneland. Like før klokken 13.00 satte de seg ned på podiet som alle TV-kameraene var rettet mot.

Veggen bak dem var utstyrt med Champions League-effekter. Etter å ha tapt 2–0 borte sist onsdag, må Rosenborg vinne med de samme sifrene for å få ekstraomganger. En 3–0-seier vil sende dem inn i Europas gjeveste turnering.

Bortemålsregelen gjør at Rosenborg må ha fire mål hvis Dinamo scorer ett. Det gjør kampplanen til Horneland utfordrende.

– Det er en vanskelig vurdering. Vi skulle gjerne hatt med oss et bortemål, slik at vi kunne kjørt flatt fra start av. Nå må vi angripe med balanse. Hvis vi slipper inn et mål, blir det en voldsom oppoverbakke. Vi tåler ikke å slippe inn mål i morgen, sier Horneland.

SPENT: Horneland før møtet med Dinamo Zagreb. Foto: Bjørn Steinar Delebekk/VG

40 prosent sjanse

Jensen mener at det ikke nødvendigvis er lurt å være helt gærne fra start.

– Du får så mye gratis i en slik kamp. Det er ikke vits å fyre hverandre opp. Det kommer helt av seg selv. Vi skal stole på hverandre og gå ut der som en samlet gjeng. Det tror jeg er bedre enn å gå ut med galskap, sier Jensen.

Dansken erkjenner at det blir vanskelig å ta seg til Champions League, men har samtidig troen på at det er mulig.

Horneland tror fortsatt at laget hans vil gå videre fire av ti ganger.

– Jeg sa 60–40 før kampen i Kroatia. Som optimist, tror jeg det enda. Så tenker nok kroatene at det er 90–10. Vi har en mulighet, men det blir vanskelig. Vi må mobilisere, sier Horneland, vel vitende om at Rosenborg uansett er klar for gruppespillet i Europa League.

– Når muligheten er der, ønsker du å gripe den. Vi kommer til å være griseskuffet hvis ikke klarer det, sier RBK-treneren.

PS: TV 2 sender kampen.

Publisert: 26.08.19 kl. 13:28

