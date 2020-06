OPPGITT: Pep Guardiola sier at de har gitt Leroy Sané to-tre kontraktsforslag, men at alle har blitt avslått. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Pep Guardiola bekrefter at Leroy Sané vil bort: – Jeg er skuffet

Den tyske vingen har blitt koblet vekk fra Manchester City. Nå sier lagets manager at Sané trolig forsvinner.

– Leroy har avslått å forlenge kontrakten sin. Alle vet det. Hvis vi blir enige med en annen klubb kan han dra, hvis ikke drar han når kontrakten hans går ut, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Manchester City slo Arsenal 3–0 i midtuken. Selv om det nå er lov med fem bytter per kamp, kom aldri den tyske stjernespilleren på banen.

Sané har ikke vært på banen siden korsbåndet hans røk i Community Shield-oppgjøret mot Liverpool i august.

– Leroy har vært lenge borte. Han trener nå uten smerter og steg for steg, sier City-manageren.

Kontrakten til venstrevingen løper ut neste sommer. I mai meldte tyske Bild at kantspilleren var enig med Bayern München om en femårskontrakt, men klubben er nødt til å bli enig med City om en overgangssum hvis han skal gå denne sommeren.

– Jeg er skuffet. Vi ønsker ham. Han er en ung spiller med et utrolig potensial. Det er vanskelig å finne slike spillere, sier Guardiola.

Videre sier City-manageren at City har forsøkt både før og etter skaden, men at Sané har bestemt seg og at de ønsker spillere som er fullt motivert.

– Vi respekterer ham. Han er en veldig fin fyr. Jeg digger ham. Han er så veloppdratt og har en fin familie. Han ønsker et nytt kapittel i karrieren.

