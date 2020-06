ETTERTRAKTET: Emil Bohinen innehar en nøkkelrolle på Stabæks midtbane, men kan forsvinne hvis den rette klubben banker på døren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kilder til VG: Fransk toppklubb med bud på Bohinen

Emil Bohinen (21) utpeker seg som et av de heteste salgsobjektene i Eliteserien før sommerens internasjonale overgangsvindu. Interessen er særlig stor i Frankrike.

VG er kjent med at det skal være konkret interesse for Bohinen fra flere klubber fra den franske toppdivisjonen.

Det bekrefter også daglig leder Jon Tunold i bærumsklubben.

– Det er franske klubber som er interessert i ham, sier Stabæk-toppen, som også nikker anerkjennende på spørsmål om det har kommet inn konkrete bud på 21-åringen nylig:

– Det kom bud på Emil for noen uker eller en måned siden, men det var ikke interessant.

– Var det fra Frankrike?

– Ingen kommentar.

Ifølge VGs opplysninger kom budet fra en fransk Ligue 1-klubb.

– Det er alltid hyggelig med interesse, og vi vurderer fortløpende sammen med Emil hvis det skulle komme henvendelser til Stabæk som vi føler er interessante for både oss og klubben. Det viktigste for oss er at vi er sikre på at det er riktig klubb som kommer på. Hvis ikke vi føler det, avventer vi, sier Bohinens agent Stein Hoff, som ikke ønsker å kommentere VGs opplysninger om bud fra Frankrike.

Det skal også være betydelig interesse for Bohinen særlig fra andre ligaer som, i likhet med den franske, har avsluttet 2020/21-sesongen og der klubbene dermed kan planlegge spillerlogistikken for neste sesong i større grad. Det gjelder både Belgia og Nederland.

Bohinen scorte et vakkert mål mot Kristiansund i fjor:

Sportssjef Torgeir Bjarmann er åpen om at det er «veldig mye prat og interesse for Emil». Han ønsker heller ikke å gå nærmere inn på hvor det har kommet bud fra, men varsler klart og tydelig at akademiproduktet ikke kommer til å bli solgt for småpenger.

– Prisen hans er tilpasset større klubber, sier Bjarmann.

Stabæk skaffet seg et nyttig fortrinn i forhandlingene da de så sent som i februar forlenget Bohinens kontrakt til å gjelde frem til sommeren 2022. I forbindelse med den nye kontrakten ga daværende sportssjef Inge André Olsen klart uttrykk for at planen fortsatt er å selge ham denne sommeren.

Det var riktignok før coronakrisen satte norsk og internasjonal fotball på vent i flere måneder.

– Hvor stor er sjansen for at Bohinen fortsatt er Stabæk-spiller til høsten?

– Det er helt umulig å si. Det har vært konkret interesse for ham lenge før jeg begynte å jobbe i Stabæk. Jeg vet ikke hvor lenge han blir, men vi trenger ham for å ha et slagkraftig lag, så det skal mye til for at vi selger, sier Torgeir Bjarmann, som understreker at det ikke er noe som er «nært forestående».

Frankrike er ikke det eneste landet der Bohinen har en høy stjerne. I desember trente han med Sheffield United, som den påfølgende måneden hentet hans ett år eldre landsmann Sander Berge, og Inge André Olsen har tidligere bekreftet samtaler med Leeds.

Publisert: 11.06.20 kl. 13:06

