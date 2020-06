TIL FINALE: Partizan Beograd kunne feire med fansen etter å ha slått ut byrival Røde Stjerne av den serbiske cupen. Foto: MARKO DJURICA / REUTERS

Her spilles det fotball for fulle tribuner igjen

(Partizan Beograd – Røde Stjerne 1–0) Lite minnet om at en pandemi herjer verden over da Partizan Beograd møtte byrival Røde Stjerne til semifinale i den serbiske cupen onsdag.

Nå nettopp

Ifølge Reuters var det rundt 25.000 tilskuere på tribunen. Nyhetsbyrået skriver at dette var første gang siden corona-utbruddet tilskuerne kunne komme i ubegrenset antall på serbiske fotballkamper.

Serbisk fotball ble stoppet i midten av mars, men startet opp igjen i slutten av mai. Landet har registrert drøyt 12.000 smittetilfeller av coronaviruset, og 251 dødsfall.

Se flere bilder fra kampen her:

















«Ingen avstand – ingen masker. Ingenting»

«Utrolige bilder fra Serbia!», skriver den tyske storavisen Bild. «Her bryr ingen seg om avstandsregler. Som om ingenting har skjedd de siste månedene, som om coronaviruset aldri har eksistert. Ingen avstand – ingen masker. Ingenting.», skriver avisen videre. De anslår at det var rundt 20.000 på tribunen på stadion som har en kapasitet på 30.000 tilskuere.

Bild skriver også at det var store folkemengder i gatene utenfor stadion.

Fikk du med deg denne: Trosser WHOs advarsler: Fortsatt fotball – med tilskuere

Bibras Natcho scoret for øvrig kampens eneste mål, og sendte Partizan Beograd til finalen. Der venter Vojvodina, som slo Čukarički 1–0 i sin semifinale.

Røde Stjerne er allerede seriemestere, de har 14 poengs forsprang til byrival Partizan Beograd med to serierunder igjen å spille.

Det er også bestemt at ingen lag rykker ned fra serbisk Super Liga ettersom serien ble stoppet i over to måneder.

les også Fotballforbundet ber om ny corona-oppmykning

Tilskuere også i Danmark

I store deler av verdenen har fotballen blitt satt på vent som følge av coronapandemien. Men den siste tiden har flere og flere startet opp igjen, riktignok uten tilskuere.

Kun den hviterussiske ligaen har gått som normalt – med tilskuere.

Men i semifinalene i den danske cupen onsdag var det igjen tilskuere på tribunen, regjeringen åpnet tidligere denne uken for at opptil 500 tilskuere kunne komme på arenaene.

Den norske Eliteserien starter opp 16. juni, og dagen etter spilles den første Premier League-kampen siden 9. mars. Begge for tomme tribuner enn så lenge.

Dødsfall knyttes til fotballkamp

Etter coronautbruddet i Europa har flere fotballkamper fått rettet søkelyset mot seg. Ifølge en britisk rapport anslår man at opptil 41 coronarelaterte dødsfall kan knyttes til kampen mellom Liverpool og Atletico Madrid 11. mars.

I Spania mener man at Valencias bortekamp mot Atalanta fra det hardt rammede Bergamo-området i Italia, har sin del av skylden for at Spania ble så hardt rammet av coronaviruset.

I etterkant av kampen testet 35 prosent av de testede i klubben positivt for coronaviruset.

Publisert: 11.06.20 kl. 02:09

Les også

Mer om Serbia Internasjonal fotball

Fra andre aviser