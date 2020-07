KONTAKT: Åge Hareide bekrefter at han har vært i kontakt med Rosenborg, men avviser at han har blitt tilbudt jobben som trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rosenborg: – Var enige med Hareide. Hareide: – Må være en misforståelse

Det er full forvirring om Åge Hareide (66) og trenerjobben i Rosenborg: Ifølge klubben var 66-åringen klar for å trene klubben fra 1. august, men hevder treneren ombestemte seg denne uken. Hareide selv avviser til VG at de hadde en avtale.

På sin egen hjemmeside hevder Rosenborg at de ble enige med Åge Hareide allerede etter Bodø/Glimt-kampen 25. juni, og at de skulle ha et møte onsdag for å sluttføre forhandlingene.

«Åge Hareide var enig med Rosenborg om å ta over jobben som hovedtrener fra 1. august 2020, men har nå snudd på grunn av helsa. Trond Henriksen fortsetter ut 2020-sesongen», skriver klubben.

– Vi var muntlig enige med Åge Hareide, men han har nå gått tilbake på avtalen vi hadde på grunn av helsa. Vi er skuffet over avgjørelsen, men vi respekterer selvfølgelig at helsa går først, sier sportslig leder Mikael Dorsin til RBK.no.

Tirsdag ettermiddag gjentok Hareide overfor VG at det ikke er noen endringer siden han snakket med VG 23. juni – to dager før RBK hevder at han sa ja til jobben. Den gang sa Hareide at han var uaktuell som trener før til høsten.

Når VG igjen tar kontakt med Hareide etter Rosenborgs pressemelding er svaret det samme:

– Det forelå ingen muntlig avtale om annet enn å møtes 1. august hvis kneet var ok. Jeg ringte i går og ga beskjed om at det ikke ble noe møte fordi jeg var for optimistisk angående kneet, som ikke er så bra som jeg håpet, skriver Hareide i en SMS tirsdag ettermiddag.

– Hva synes du om at RBK går ut på denne måten?

– Det må være en misforståelse, svarer Hareide.

Hverken Mikael Dorsin (sportssjef i RBK) eller Ivar Koteng (styreleder i RBK) har besvart VGs henvendelser etter at RBK gikk ut med en pressemelding tirsdag.

Dette sa styrelederen etter at Hornland var ferdig i klubben:

Til NRK bekreftet Hareide at han har vært i kontakt med Rosenborg, men avviste at han har blitt tilbudt jobben som trener.

– Folk har visst at jeg har skiftet kne, og det har bare vært en forespørsel rundt helsetilstanden og ikke en dialog. Det er stor forskjell om folk spør om jeg vil være treneren deres eller om hvordan det står til med kneet mitt, sa Åge Hareide til kanalen.

I slutten av juni avsluttet Rosenborg arbeidsforholdet med Eirik Horneland. Siden har jobben vært besatt midlertidig av Trond Henriksen, som nå skal lede laget ut sesongen.

– Når dette skjedde, så hadde jeg et problem med å være trener. Legene sa at jeg er definitivt sykmeldt til 1. august. Etter det vil man bare se hvordan det fungerer. Det er en stor operasjon og opptreningssak. Jeg må fungere, for det er mye ståing og gåing, som per nå er for tungt for kneet, sa han til NRK.

KAOTISK: Det er ikke første gang det har vært drama rundt Åge Hareide og Rosenborg. Etter at dette bildet ble tatt, etter cupfinaletriumfen i 2003, takket Hareide ja til jobben som Norge-trener til tross for at han var under kontrakt med RBK. – Dette går ikke. Han har etterhvert blitt uspiselig for oss, sa Rune Bratseth på direktesendt TV. Etter noen hektiske uker ble Hareide løst fra kontrakten så han kunne ta over det norske landslaget. Foto: Bjørn S. Delebekk

På direkte spørsmål fra NRK om han er åpen for å ta over Rosenborg om trenerjobben er ledig 1. august, svarte Hareide følgende:

– Jeg må se an min egen helsetilstand. Jeg har ikke skifta kne før, så jeg vet lite om den prosessen. Men først må det komme en konkret henvendelse, sa Hareide før RBK gikk ut med en annen versjon.

Mens daglig leder Tove Moe Dyrhaug ikke har besvart VGs henvendelse, var Rosenborgs styreleder Ivar Koteng ordknapp i en SMS til TV 2.

– Vi kommenterer ikke navn. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe trener, skriver Koteng til kanalen.

Publisert: 21.07.20 kl. 15:53 Oppdatert: 21.07.20 kl. 17:28

