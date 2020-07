KONTAKT: Åge Hareide bekrefter at han har vært i kontakt med Rosenborg, men avviser at han har blitt tilbudt jobben som trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hareide holder RBK-døren på gløtt: – Må se an min egen helsetilstand

Åge Hareide har blitt sterkt koblet til den ledige Rosenborg-jobben. Tirsdag skrev TV 2 at 66-åringen har takket nei til trønderne, men i et intervju med NRK avviser han dette.

Oppdatert nå nettopp

Han bekrefter at han har vært i kontakt med Rosenborg, men avviser at han har blitt tilbudt jobben som trener.

– Folk har visst at jeg har skiftet kne, og det har bare vært en forespørsel rundt helsetilstanden og ikke en dialog. Det er stor forskjell om folk spør om jeg vil være treneren deres eller om hvordan det står til med kneet mitt, sier Åge Hareide til kanalen.

I slutten av juni avsluttet Rosenborg arbeidsforholdet med Eirik Horneland. Siden har jobben vært besatt midlertidig av Trond Henriksen.

VG snakket med Hareide i samme tidsrom som Horneland ble ferdig som RBK-trener. Da sa Hareide at han var uaktuell som trener for Rosenborg – eller noe annet fotballag – før tidligst til høsten. Det gjelder fremdeles, sier Hareide til VG tirsdag ettermiddag.

– Når dette skjedde, så hadde jeg et problem med å være trener. Legene sa at jeg er definitivt sykmeldt til 1. august. Etter det vil man bare se hvordan det fungerer. Det er en stor operasjon og opptreningssak. Jeg må fungere, for det er mye ståing og gåing, som per nå er for tungt for kneet, sier han til NRK.

På direkte spørsmål fra NRK om han er åpen for å ta over Rosenborg om trenerjobben er ledig 1. august, svarer Hareide følgende:

– Jeg må se an min egen helsetilstand. Jeg har ikke skifta kne før, så jeg vet lite om den prosessen. Men først må det komme en konkret henvendelse.

Mens daglig leder Tove Moe Dyrhaug ikke har besvart VGs henvendelse, er Rosenborgs styreleder Ivar Koteng ordknapp i en SMS til TV 2.

– Vi kommenterer ikke navn. Vi jobber kontinuerlig med å skaffe trener, skriver Koteng til kanalen.

Publisert: 21.07.20 kl. 15:53 Oppdatert: 21.07.20 kl. 16:08

Fra andre aviser