Rosenborg herjet etter «hårføner» i pausen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Viking 3–0) Rosenborg slet lenge mot Viking, men en heldig scoring og to brøl i pausen snudde vinden på Lerkendal.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

– Det var vel egentlig et stygt Henriksen-brøl og et stygt Dorsin-brøl, sier Rosenborg-trener Trond «Rambo» Henriksen om pausepraten – en såkalt «hårføner» – som fikk fart på sakene i Trondheim.

Før Hellands noe ufortjente ledermål fem minutter før pause, så det tungt ut for trønderne som måtte se Anders Konradsen halte av banen før to minutter var spilt.

– Jeg kan si såpass at det ikke er en beskjed fra «Rambo» om at vi skal være lave og springe mellom i 45 minutter, for så å heve oss i andre omgang. Vi er litt engstelige og blir litt passive. Man blir engstelig for det som skjer bak oss, og da må man springe veldig mye. Det blir veldig tungt i lengden, sier Pål-André Helland til Eurosport etter kampen.

Og sjansesløsingen skulle Bjarne Berntsens menn komme til å angre på. For pausepraten fra «Rambo» ga ny giv.

Even Hovland satte pannen til og doblet Rosenborg-ledelsen etter 56 minutter. Torgeir Børven fastsatte sluttresultatet til 3–0.

PUNKTERTE KAMPEN: Torgeir Børven satte Rosenborgs tredje mål mot Viking. Foto: Ole Martin Wold

Skjelbred-comeback

I løpet av tretti minutter hadde Skjelbred tatt avspark, spilt midtstopper, og overtatt kapteinsbindet. Forrige gang Skjelbred spilte for Rosenborg vant i Champions league-kvalifiseringen var mot Viktoria Plzen 27. juli 2011.

Kampen åpnet dramatisk for hjemmelaget. Etter halvannet minutt måtte den nylig friskmeldte Anders Konradsen forlate bane med det som så ut som en ny ankelskade.

Deretter viste Skjelbred frem flere fine tekniske detaljer, men uten at det fikk fart i hjemmelaget. I stedet var det bortelaget som oftere og oftere spilte seg til gode muligheter fra flankene.

Store Viking-sjanser

De aller største – og fleste – sjansene tilfalt Veton Berisha, som enten ikke traff mål eller, som da han kom alene med Rosenborg-keeper Julian Faye Lund, ikke fikk ballen forbi den utrusende keeperen.

Etter tretti minutter måtte også kaptein Tore Reginiussen forlate banen med skade. Etter først å ha vikariert kort som midtstopper, overtok Skjelbred også kapteinsbindet.

I stedet gikk det som det ofte går når det ene laget misbruker sjanse på sjanse: Motstanderen benytter muligheten når den først byr seg. Emil Ceide og Anders Trondsen kombinerte på venstre, og sistnevnte fikk slått inn. Ballen gikk helt over til motsatt kant, der Helland gjorde det på klassisk vis. Helland fikk motstanderen over på feil fot, gikk innover i banen, og plasserte ballen nede ved lengste stolpe, via Viking-kaptein Viljar Vetatne.

Med to ytterligere mål vant Rosenborg komfortabelt.

Publisert: 30.07.20 kl. 22:21 Oppdatert: 30.07.20 kl. 22:52

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 11 10 1 0 40 – 13 27 31 2 Molde 11 9 1 1 33 – 11 22 28 3 Odd 11 6 1 4 18 – 13 5 19 4 Vålerenga 11 5 4 2 14 – 14 0 19 5 Rosenborg 11 5 3 3 16 – 8 8 18 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

