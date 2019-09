LØRDAGSFEST: Liverpool feiret Champions League-triumfen på en lørdag sist sesong. Foreningen til de nasjonale europeiske ligaene frykter at mer at Champions League i fremtiden kommer til å bli spilt i helgene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Frykter Champions League også i helgene: – Kan ikke bare ta hensyn til de største

GARDERMOEN (VG) Til nå har bare selve Champions League-finalen blitt spilt på en helgedag. Sammenslutningen av de europeiske ligaene frykter at UEFA og de aller største klubbene vil ha en forandring.

– Vi mener sterkt at nasjonale turneringer for det meste skal spilles i helgene. De europeiske turneringene på ukedager. En forandring er ikke foreslått nå, men vi føler oss ikke sikre på at det ikke kommer til å skje, sier Jacco Swart til VG.

Han frykter at Champions League også vil spise seg inn på de svært attraktive helgedagene.

Swart er direktør for European Leagues – foreningen som representerer 32 ligaer i 25 land – inkludert Premier League, La Liga, Bundesliga og Serie A. Swart & co. er sterke motstandere av den planlagte forandringen av Champions League og Europa League fra 2024-sesongen. New York Times omtalte i mai at det europeiske fotballforbundet UEFA planlegger en ny Champions League.

Forslaget inneholder et gruppespill i Champions League med hele åtte lag.

– De ønsker å utvide antallet gruppespillkamper fra seks til 14. Åtte flere kamper vil gi Champions League en større verdi på bekostning av den norske ligaen, den nederlandske æresdivisjonen og engelsk Premier League. Nasjonale ligaer av alle forskjellige størrelser vil tape på dette, mener nederlenderen med bakgrunn fra klubbene Go Ahead Eagles, De Graafschap og det nederlandske fotballforbundet.

– Vi ønsker ikke flere kampdatoer for internasjonale kamper. Grunnlaget for profesjonell fotball kommer fra det hjemlige markedet. Vi ønsker ikke en ytterlige «switch» fra nasjonale til internasjonale turneringer, sier Jacco Swart og fortsetter:

– UEFA kan ikke bare ta hensyn til de største klubbene. De er myndigheten til alle klubber i Europa og må ta hensyn til alles interesser – selvfølgelig også de største klubbene.

FELLES FRONT: Jacco Swart og Erik Solér angriper UEFAs nye forslaget om Champions og Europa League for 2024–27. Foto: Jostein Overvik

Han snakket tirsdag på Norsk Toppfotballs samling av daglige ledere i Elitetreneren og 1. divisjon. Ifølge Erik Solér, sportssjef i NTF, har European Leagues full støtte fra de norske toppklubbene.

– Som klubb er du opptatt med ditt hjemlige og følger kanskje ikke så godt med på hva som skjer rundt UEFA i Sveits. Men kubbene er i ferd med å forstå at vi kan påvirke dette om vi står sammen internasjonalt, sier Swart som representerer ligaer med mer enn 900 klubber i Europa.

UEFA luftet tidligere i år et forslag der hele 24 av 32 plasser i Champions League skal gis til deltagende klubber foregående sesong. Det holder å bli nummer seks i en av de fire gruppene. Bare dårligste klubb rykker ned i neste sesongs Europa League. Fire klubber rykker opp. Kvalifiseringen vil dermed bare handle om de fire siste plassene.

Rosenborg er klar fore CL-playoff mot Dinamo Zagreb:

Den norske eliteserien lugger som nummer 23 på UEFAs klubbranking. Rosenborg spiller onsdag playoff om Champions League-plass mot Dinamo Zagreb i Kroatia. Med det nye systemet vil den norske seriemesteren sannsynligvis være sjanseløs på en plass blant de 32 klubbene i CL-gruppespillet.

UEFA-president Alkeksander Ceferin har avlyst et stort møte om saken 11. september. Nå krever ligaforeningen at UEFA setter seg en gang til ved tegnebrettet for å skissere en ny plan for sesongene mellom 2024 og 2027.

– De involverer og konsulterer oss, men det er ikke nok. Vi må finne frem til en løsning sammen, fremholder Jacco Swart.

– De må starte en ny, skikkelig prosess og finne frem til en enighet med partene, sier han og mener at UEFA foruten European Leagues også direkte bør involvere europacup-klubbenes organisasjon ECA og spillerorganisasjonen FIFPro.

