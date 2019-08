SKAPTE STORM: Paul Pogba (i midten) skapte en storm på sosiale medier og blant fotballeksperter da han bommet på straffe mot Wolverhampton. Her er han med Ole Gunnar Solskjær (t.h.) og Scott McTominay etter kampen. Foto: Darren Staples / PA Images

Solskjær slår tilbake etter straffekritikken: – Det er ikke anarki

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) ble beskyldt for svak ledelse etter den mye omtalte straffemissen mot Wolverhampton. Nå svarer nordmannen kritikerne.

Da Paul Pogba bommet på straffe mot Wolverhampton, etter å ha bedt om å skyte til tross for at Marcus Rashford hadde scoret fra elleve meter i forrige kamp, mente Liverpool-legenden Jamie Carragher at Solskjær «må være sterkere» som leder, og at han burde gitt klar beskjed til Pogba om at Rashford skulle ta straffen.

BBC-eksperten Chris Sutton kalte det «svak ledelse».

les også Solskjær raser etter hets: – Jeg kan ikke tro det

Men ifølge Solskjær er det ikke så ille som kritikerne skal ha det til.

– Det er ikke som om jeg har overlatt det til spillerne. Vi har nominert to stykker, og i løpet av sesongen vil det være kamper der en av dem ikke spiller, så det er godt å vite at vi stoler på begge når det kommer til å ta straffer, sier United-manageren og fortsetter:

– Det er ikke anarki. De kan ikke gjøre hva de vil. Vi har noen få utvalgte. I fjor hadde vi Rashford, Pogba og Jesse Lingard. Det er ikke de som bestemmer.

Her er noen av avisoppslagene etter den kontroversielle straffesituasjonen:

The Sun meldte tidligere denne uken at Solskjær skal ha blitt irritert over diskusjonen mellom Rashford og Pogba i forkant av straffesparket mot Wolverhampton, ettersom han skal ha ment at duoen burde bestemt hvem som skulle skyte, i forkant av kampen.

Samme avis har hevdet at Solskjær har bestemt at Rashford fra nå av skal ha ansvaret for straffer, men Solskjærs svar på fredagens pressekonferanse tyder på at dette ikke stemmer.

– Hvem tar neste straffespark?

– Jeg er sikker på at dere kommer til å se Paul Pogba score på et straffespark for Manchester United igjen. Vi trener fortsatt på straffer, og det er fortsatt Marcus og Paul som har ansvaret, sier han.

les også Solskjær innrømmer overbooking: – Opp til oss å finne ut av

På spørsmål om Rashford ble irritert over at Pogba tok straffen mot Wolverhampton, svarer Solskjær:

– Nei, men ikke bli overrasket hvis Marcus eller Paul scorer på den neste straffen. Det har på ingen måte vært noen krangel mellom dem. Vi er selvfølgelig skuffet over at vi ikke vant, og diskusjonen rundt kampen er annerledes når man ikke får resultatet man ønsket.

Et annet tema det var knyttet stor spenning til før Solskjærs pressekonferanse, var Romelu Lukakus nylige intervju i podcasten «LightHarted» der han langet ut mot både klubben og manageren fordi han ikke følte seg støttet og beskyttet. Intervjuet skal ha funnet sted før belgieren ble offisielt klar for Inter.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på den der. Deler av det intervjuet ble gjort da han fortsatt var Manchester United-spiller, så jeg vil helst unngå det, sier Solskjær.

Nå har han kun én ting i tankene: Crystal Palace. Roy Hodgsons mannskap besøker Old Trafford lørdag klokken 16.00. Forrige tilsvarende oppgjør fant sted under en måned før Solskjær erstattet José Mourinho i sjefsstolen i Manchester United, og endte med et skuffende 0–0-resultat for «de røde djevlene».

– Jeg så ikke den kampen, for vi hadde en kamp selv med Molde, sier Solskjær, som forventer et Palace-lag som er velorganisert, hurtige på topp og farlige på dødballer.

Publisert: 23.08.19 kl. 16:14

