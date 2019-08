NORSK FEIRING: Ada Hegerberg feiret Lyons tredje strake CL-triumf med et norsk flagg rundt seg. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Hegerberg: – Håper den neste generasjonen slipper å gå gjennom det samme

I et stort intervju med Washington Post svarer Ada Hegerberg (24) nok en gang på spørsmål rundt landslagsexiten.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Det var veldig rart for folk å ikke se meg i VM, og det forstår jeg. Samtidig har jeg alltid vært klar på at uansett hvilken avgjørelse jeg tok, så ville jeg stå ved den. Det er en slik person jeg er. Men jeg håper den neste generasjonen slipper å gå gjennom det samme, sier Ada Hegerberg til Washington Post.

Hun er for øyeblikket i USA sammen med sitt Lyon, der de torsdag kveld - 23.00 norsk tid - skal teste formen mot Atlético Madrid. VG+ viser kampen i samarbeid med rettighetshaver Strive.

1, 2, 3 - hadeee:

– For å ta en slik avgjørelse, må man være ganske klar over egne ønsker, verdier, det som har skjedd og erfaringer. På et tidspunkt må man si «stopp», og du må lytte til hva hjertet og hjernen sier, sier Hegerberg om avgjørelsen hun tok i 2017 - da hun bestemte seg for å gi seg på landslaget.

Det er ikke første gang hun snakker om landslagsexiten. Senest i forkant av VM publiserte Josimar et stort intervju med Lyon-stjernen. Det skapte mye oppstyr.

– Om jeg snakker om laget, tar det helt av. Og når jeg ikke snakker om laget, tar det også av, sier Hegerberg til Washington Post.

les også Ødegaard var forberedt på oppstyr etter Hegerberg-kritikken

Hun ser frem til en ny sesong med Lyon, der hun er lagets store målmaskin med 130 mål på 105 ligakamper og 193 mål på 165 kamper i alle turneringer.

Hegerberg har ledet laget til tre strake Champions League-triumfer, og på det personlige plan toppet det seg da hun - som tidenes første kvinnelige fotballspiller - ble tildelt Gullballen.

– Man vet aldri hvor fotballen tar deg, men jeg skal være et par år til i Lyon, sier Hegerberg på spørsmål om hun kan tenke seg å spille i den amerikanske ligaen.

PS: Torsdag ble det klart at Hegerberg kan vinne prisen som «Årets spiller» i regi av UEFA. Hun kjemper mot lagvenninnene Amadine Henry og Lucy Bronze, mens Caroline Graham Hansen endte som nummer åtte. Vinneren annonseres den 29. august.

Publisert: 15.08.19 kl. 17:59