KAN BLI PERMITTERT: Sandefjord-trener Marti Cifuentes i aksjon på Sandefjord-trening i januar i år. Foto: Thomas Andreassen

Sandefjord permitterer, klubbene frykter kaos: – De som stjeler spillere, vil bli svartelistet

Fotballspillere som blir permittert fra kontrakten, kan muligens skifte klubb gratis etter 14 dager. Styreleder i Sandefjord Fotball AS Gunnar Bjønness har følgende beskjed til dem som vil utnytte situasjonen.

– Klubber som stjeler spillere fra oss, vil bli svartelistet. Hvis vi er i samme båt, så er vi i samme båt. Vi får være solidariske, sier Bjønness til VG.

Han regner det som sikkert at Sandefjord, nyopprykket til Eliteserien og med svært presset økonomi, må permittere både spillere og trenere.

– Vi har ikke lyst å betale til noen som hverken kan trene eller spille kamper, sier klubblederen, som tviler på at norske klubber «vil prøve seg» på spillere i denne situasjonen, men ser ikke bort fra at utenlandske klubber tenker annerledes.

Det er foreløpig uklart om følgende regel gjelder for fotballspillere som er permittert:

«Etter at arbeidsgivers lønnspliktdager er over kan arbeidstaker si opp med 14 dagers varsel. Oppsigelse gjelder fra dato den er arbeidsgiver i hende».

Regelen kan utløse en drøss med «bosmanspillere» og skape kaos på overgangsmarkedet.

– Det er dette spørsmålet vi driver og vurderer. Norsk Toppfotball, NISO og trenerforeningen, sier sportslig leder Kenneth Leren i Kristiansund BK.

Han jobber i tillegg som advokat ved Advokathuset Kristiansund og har skrevet boken «Fotballspillerens klubbskifte».

– Er tolkningen her avgjørende for om spillere blir permittert?

– Det er en helt sentral del av vurderingen. Hvis spillere står fritt til å si opp kontrakten, og det er fare for at man gjennomfører overganger til andre klubber, må klubbene beskytte verdiene sine. Enkelte spillere er mer verdt enn andre, og det er klubber som større verdier enn andre, sier Leren, som ikke vil si sin personlige mening om saken siden han er ansatt i KBK, og selv står i fare for å bli permittert.

VENTER SPENT: Kenneth A. Leren etter 1–1-oppgjøret mot Odd i fjor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Nettopp denne 14-dagersregelen gjør at regjerende seriemester Molde ikke kan permittere sine spillere.

– Det blir det siste vi gjør, sier administrerende direktør Ole Erik Stavrum til VG.

– Det er såpass kritisk når de går på kontrakter og kan si opp på 14 dagers varsel. Våre viktigste verdier ligger i spillertroppen. Det vil isåfall kunne få store økonomiske konsekvenser for oss, begrunner Molde-sjefen, som derimot vurderer å permittere deler av administrasjonen.

– Vi sitter og diskuterer det nå. Vi vet ikke lengden på dette, ikke omfanget, og vi må sikre drift i fotballklubben i mange år fremover. Det er ikke oppgaver igjen å gjøre. Markedsavdelingen stopper opp, arrangementer skal vi ikke ha, og kafeen er stengt, beskriver Stavrum på telefon fra klubbkontoret.

Enda dystrere er det i Sandefjord:

– Det er ingen her lenger. Vi har stengt ned lufteanlegget og satt ned temperaturen. Jeg regner med at dette vil holde på en stund, sier Gunnar Bjønness.

Han forteller at nesten hele administrasjonen har fått permitteringsvarsel, og at man nå er i dialog med spillerorganisasjonen NISO og klubbenes egen organisasjon Norsk Toppfotball for å gjøre ting etter boken.

les også Fotballens skjebneuke: – Helt utrolig at de ikke har et gitt regelverk

Sandefjord har vært hardt presset økonomisk, og til tross for fjorårets opprykk ble budsjettet barbert med rundt fem millioner kroner før denne sesongen.

Rosenborg-leder Tove Moe Dyrhaug forteller til VG at RBK vurderer samme tiltak.

– Det er ikke sendt ut permitteringsvarsler, men som alle andre må vi vurdere det. Hvis vi ikke har arbeidsoppgaver til folk, må vi ta det skrittet. Vi jobber med dette, sier hun.

– Hvordan rammes RBK, klubben med den største økonomien?

– At vi har den største økonomien slår hardt ut i negativ retning. Vi har størst inntekter fra partnere, medieinntekter og publikumsinntekter, så det vil slå hardest ut på bunnlinjen vår. Vi er rustet for å klare oss en periode, men vi må ta grep av hensyn til ansatte og klubben, sier Dyrhaug, som ikke er bekymret for regelen om arbeidstaker kan si opp etter 14 dager.

– Fotballforbundet har henvendt seg til FIFA, for å nekte overganger, det er en mulig løsning, at spillere blir tvunget til å forholde seg til kontrakten, og nektes overganger, sier Kenneth Leren.

