LIVERPOOL-JUBEL: Virgil van Dijk fører an i Liverpool-jubel mot Everton i desember. Foto: Phil Noble / X01988

Premier League-abonnement: Mulig å fryse

TV 2 holder Premier League-folket varme med arkiv-kos - men det er samtidig mulig å fryse eller stoppe abonnementet.

Nå nettopp

Det opplyser pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG. Det er TV 2 som har rettighetene til Premier League i Norge.

NENT-gruppen, som har Champions League-rettighetene, opplyser at deres abonnenter ikke vil bli kompensert for den tiden turneringen er stoppet.

Fredag ble det bestemt at både Premier League og Champions League blir utsatt inntil videre. Den engelske ligaen kommer tidligst i gang igjen den 3. april.

les også Premier League utsatt: Dette skjer med Fantasy-laget ditt

– I likhet med de fleste sportsaktiviteter i hele Europa, rammes også de store sportsarrangementene som TV 2 har rettighetene til. Det gjelder også Premier League - kanskje det viktigste tilbudet for våre fotballinteresserte kunder, melder Jan-Petter Dahl.

Etter det VG erfarer har TV 2 drøyt 200 000 abonnenter på Premier League - som er indrefileten i TV 2s premium-tilbud. Ifølge hjemmesidene er prisen 449 kroner pr. måned.

les også Premier League utsettes til 3. april

– Vår sportsredaksjon er derfor i full aktivitet og vil gjøre alt for at fansen får et godt tilbud på Premium-kanalene og TV 2 Sumo i denne utvidede fotballpausen. Premier League har nå åpnet sitt rikholdige arkiv slik at vi får gitt seerne tilgang til unikt arkivmateriale med blant annet klassiske oppgjør og høydepunkter, skriver Dahl til VG. Fra kl. 15.30 lørdag kjører TV 2 med programleder og eksperter rundt uforglemmelige Premier League-øyeblikk.

De ber seerne stemme frem hvilke godbiter de skal se. Valget står mellom: Liverpool – Chelsea 2014 (0-2), Norwich – Liverpool 2016 (4-5), Manchester United – Arsenal 2011 (8-2), Manchester United – Manchester City 2011 (1-6).

les også Fotball-EM fremstår utenkelig

– Skulle noen likevel ønske å fryse eller stoppe abonnementet sitt så kan de gjøre det enkelt via sine sider på TV 2 Sumo, opplyser pressesjefen i TV 2.

Kommunikasjonssjef Tobias Gyhlénius i NENT-gruppen opplyser til VG at abonnentene deres ikke får noen kompensasjon:

– Siden dette skyldes forhold utenfor NENT Groups kontroll, gir vi ikke kompensasjon på grunn av utsatte eller avlyste arrangementer.

– Vi forstår og respekterer beslutningen fra arrangørene, som med rette er fokusert på å ivareta helse og velvære for idrettsutøvere, publikum og ansatte. Vi har et veldig bredt sportstilbud og vil sørge for at kundene våre får det beste av de mange live-arrangementene som vi viser fra hele verden.

Gyhlénius opplyser at de er i kontakt med arrangører for å diskutere hvordan ting blir håndtert fremover.

PS: Strive melder at de neste uke har temauke på sin lineær-kanal. De syv beste kampene fra inneværende sesong. Fra mandag til søndag: Barcelona, Milan, Atlético Madrid, Inter, Real Madrid, Juventus og Real Sociedad.

Publisert: 14.03.20 kl. 10:01

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser