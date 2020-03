MASKESPILL: Gremio-spillerne troppet opp til kamp med masker søndag. Foto: DIEGO VARA/Reuters

Slik stilte spillerne opp til kamp i Brasil

Her gjør spillerne til Gremio seg klar til å spille fotball – med masker.

Nå nettopp

Med hvite masker over ansiktet valgte spillerne i den brasilianske klubben å vise sin misnøye med at det fortsatt spilles fotball mens coronaviruset herjer.

Gremio ble tvunget til å spille søndagens kamp mot Sao Luiz, og likte det dårlig.

– Spillerne tok på seg masker for å understreke vårt krav om at fotballkampene må stanses. Vi må prioritere livet, sier klubbens direktør Paulo Luz ifølge nettstedet UOL.

Etter protesten tok spillerne av seg maskene og fullførte kampen, som de vant 3–2.

Flere klubber er misfornøyd med at fotballforbundet ikke tar hensyn til pandemien og stopper all fotball. At kampene går for tomme tribuner – som i dag – spiller ingen rolle.

les også Wayne Rooney mener fotballspillere ble brukt som forsøkskaniner

Også Flamengo-trener Jorge Jesus har bedt forbundet om å stoppe fotballen slik at også spillerne kan beskyttes mot viruset.

– De er ikke supermennesker, konstaterer Jesus. Portugiseren fortalte etter seieren over Portugese RJ på Maracana lørdag at han håpte det var første og siste gang han spilte en kamp uten tilskuere.

– Dette var det ultimate bevis på at det er ikke noe vits i spille kamper uten tilskuere, sa Jesus til Fla TV. 65-åringen fortalte også at en kompis av han i Europa var død etter å ha blitt smittet av Covid-19-viruset.

Fortsatt spilles det kamper i Brasil, Russland, Tyrkia og Mexico - for å nevne noen land. Det samme er tilfellet i Argentina. Der gikk man i helgen lenger i sine protester.

Lørdag nektet River Plate likegodt å spille seriekampen mot Atletico Tucuman i Buenos Aires.

Ifølge Reuters stengte klubben stadion og slapp hverken dommere etter motstandere inn.

Alexander Sørloth var på banen for Trabzonspor i helgen:

Publisert: 15.03.20 kl. 20:11

Mer om Internasjonal fotball Coronaviruset

Fra andre aviser