MØRK SKYGGE: Cristiano Ronaldo har en kjempesesong i Juventus, men fremdeles henger det en voldtektsanklage over ham. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Storavis: Ronaldo holdes unna USA

Juventus kommer ikke til å spille kamper i USA denne sommeren. New York Times mener det handler om frykt for at voldtektsanklagede Cristiano Ronaldo (34) skal bli arrestert.

Publisert: 21.03.19 14:37







Det italienske mesterlaget cruiser inn til sitt åttende strake seriemesterskap, og skal som vanlig delta i International Champions Cup i sesongoppkjøringen. Klubben har en mangeårig avtale med arrangøren, New York-baserte Relevent Sports.

«Arrangøren av den høyprofilerte sommerturneringen for verdens beste klubber har bestemt seg for å holde Juventus og Cristiano Ronaldo vekk fra USA dette året, og dermed eliminere risikoen for at den portugisiske stjernen blir arrestert av myndighetene som en del av voldtektsetterforskningen i Las Vegas», skriver New York Times.

De fleste kampene skal etter planen avholdes i USA, men det spilles på flere kontinenter og Juventus skal trolig til Singapore eller Kina. Tottenham og Manchester United er mest sannsynlige motstandere, sistnevnte kanskje fortsatt ledet av Ole Gunnar Solskjær, Cristiano Ronaldos gamle lagkamerat.

Fikk ny advokat

Fem ganger Gullballen-vinner Ronaldo er inne i sin første sesong i Juventus, der han har vært strålende og står med 24 mål og 12 målgivende pasninger etter 36 kamper. Den største kvelden var da portugiseren scoret alle tre målene og Juventus snudde 0–2 til 3–2 mot Atlético Madrid, i returen i 8-delsfinalen i Champions League.

UENIGE: Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga møttes på en nattklubb i Las Vegas. Versjonene er svært ulike om hva som skal ha skjedd eller ikke skjedd. Foto: SPLASHNEWS

Etter å ha vunnet turneringen tre år på rad med Real Madrid, har han nå gjort Juventus til en av storfavorittene. Samtidig har Ronaldo en voldtektsetterforskning hengende over seg.

Kathryn Mayorga hevder at fotballstjernen voldtok henne på et hotellrom i 2009. Senere mottok hun 375.000 dollar (3,15 millioner kroner) for å droppe anklagene, men gjennom en ny advokat har Mayorga levert en sivil klage til det amerikanske rettsvesenet for å få taushetserklæringen opphevet.

Ifølge den nye advokaten hennes, var ikke Mayorgas psykiske tilstand god nok til å signere en taushetserklæring.

I fjor først snakket hun for første gang i det tyske sportsmagasinet Der Spiegel om det som skal ha skjedd på Palms Hotel i Las Vegas. Der Spiegel omtalte saken første gang 28. september. Der forklarte Mayorga sin versjon, om hvor traumatiserende hendelsen har vært for henne. Tre dager senere annonserte politiet i Las Vegas at etterforskningen av saken skulle åpnes igjen.

TIL RONALDO-ANGREP: Leslie Stovall, Kathryn Mayorgas advokat, under en pressekonferanse i fjor høst. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Juventus: Normalt

Ronaldo benekter hennes versjon på det sterkeste. Han har hele tiden hevdet at samleiet var frivillig.

Mayorgas advokater har lagt frem en rekke dokumenter som de mener beviser at hun snakker sant. Der Spiegel har også skrevet at de sitter på et «konfidensielt dokument» der det ifølge magasinet nærmest innrømmes at Ronaldo hadde sex med Kathryn Mayorga mot hennes vilje. Der Spiegel er også i besittelse av «hundrevis av andre tilleggsdokumenter».

VG har sett dokumentasjonen Der Spiegel baserer historien på. Noe kommer fra dokumentlekkasjen Football Leaks, der VG var en del av et internasjonalt medienettverk, mens andre deler av informasjonen kommer fra andre kilder.

«Ronaldos rettslige problemer spilte en rolle da Juventus’deltagelse ble satt opp, ifølge personer som er kjent med sommeropplegget», skriver New York Times.

En talsmann for Juventus sier at å «dra østover» var normalt, etter at klubben har vært i USA i de siste sesongene. I 2016 spilte Juventus i Australia, i 2017 og 2018 i USA.

