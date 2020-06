HAR VENTET: Marius Hagen og 2. divisjonsklubben Fredrikstad kan få klarsignal til å starte med vanlig fotballtrening mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF fikk ikke viljen sin: 2. divisjon holdes på pinebenken

Norges Fotballforbund hadde et klart mål om at 2. divisjon for herrer og 1. divisjon for kvinner kunne trene som normalt fra mandag.

Sånn gikk det ikke. Fredag fikk NFFs elitedirektør Lise Klaveness tilbakemelding om at myndighetene skal gi et svar innen tirsdag 9. juni.

– Det vil i praksis si at vi kan forvente svar tidlige i neste uke. Vi er glade for å få en konkret tilbakemelding med tidsramme, og håper selvsagt på klarsignal for Post Nord-ligaen og 1. divisjon i neste uke, sier Klaveness til VG.

I et brev fra generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund til Kulturdepartementet, datert 2. juni, heter det at NFF er klare for å gå videre til såkalt «fase 3» den 8. juni, altså på mandag.

Dette innebærer trening med full kontakt for 2. divisjon herrer (Post Nord-ligaen), og for 1. divisjon kvinner. Men nå må klubber som Fredrikstad, Hødd, Skeid, Bryne, Tromsdalen, Alta og Notodden smøre seg med tålmodighet.

Spillere i Eliteserien og 2. divisjon vil være underlagt de samme «corona-reglene» utenfor banen – hvis NFF etter hvert får gehør fra myndighetene.

– En oppmykning av de mest inngripende reglene er en betingelse for å få i gang Post Nord-ligaen og 1. divisjon kvinner, sa Lise Klaveness til VG fredag morgen.

Kamper i juli

– Vi har et sterkt ønske om å gå videre til fase tre, der vi faser inn disse ligaene på en smittevernfaglig forsvarlig og tillitsvekkende måte. Det føler vi oss trygge på at vi er klare for. Vi trenger klarsignal fra myndighetene, og vi håper å få det i dag, la Klaveness til – før hun senere på dagen fikk beskjed om at NFF må vente til neste uke.

– Det er snakk om å starte treninger, helst førstkommende mandag, for å kunne starte seriespillet i juli. Man trenger god nok tid til å få en ålreit struktur på seriespiller. Målet er kamper i juli, tillegger hun.

Klaveness påpeker at det er snakk om store klubber med semiprofesjonelle spillere, som for eksempel Stabæks kvinner og Fredrikstads menn.

– Dette er klubber som står i en strekk, og det er i hvert fall ikke snakk om hobbynivå. VI håper på klarsignal. Det er de beste grunner for det.

I brevet fra Karen Kvalevåg henter det at spillerkarantener retter seg mer mot anbefalinger enn absolutte krav (inspirert av råd til risikogrupper):

Spillere bør i tillegg til å følge generelle anbefalinger:

Organisere samvær med venner og familie slik at nærkontakt kan unngås (møtes ute, få av gangen på besøk mv.)

Unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.

Bør unngå lengre reiser (med unntak av reise til og fra kamp).

Sammen med arbeidsgiver/skole legge til rette for å unngå nærkontakt (hjemmekontor/fjernundervisning hvis mulig, tiltak på arbeids-/studieplass mv.)

Legge opp reise med offentlig transport slik at nærkontakt kan unngås (heller bruke privat kjøretøy enn offentlig transport, unngå perioder med trengsel (rushtrafikk) mv.)

Kontroll med etterlevelse:

Ukentlig rapportering til NFF fra medisinsk ansvarlig erstattes av månedlig rapportering med mer overordnet innhold.

Krav til sjekk og registrering av sjekk av kroppstemperatur og symptomer før hver trening erstattes av krav til at medisinsk ansvarlig er jevnlig/ukentlig til stede på feltet for å følge gruppen.

Krav til dokumentasjon på opplæring og egenrapportering opprettholdes.

Publisert: 05.06.20 kl. 10:32 Oppdatert: 05.06.20 kl. 11:26

