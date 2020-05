COMEBACK: Martin Andresen er tilbake i VIF-systemet, nær åtte år etter at han forlot klubben. Foto: Jørgen Braastad

Martin Andresen tilbake i Vålerenga

Åtte år etter at han forlot Vålerenga, er Martin Andresen (43) tilbake i klubben – nå som styremedlem i VIF Fotball ASA.

– Det er ingen tvil om at Martin Andresen har noe å tilføre klubben. Vi er glade for at han har sagt ja til en plass i ASA-styret vårt, sier Vålerengas styreleder Thomas Baardseng til VG. Andresen ble valgt inn på generalforsamlingen i februar, og har bidratt godt allerede, ifølge Baardseng.

Martin Andresen ble hentet til Vålerenga som spillende manager etter at han, som kaptein, hadde styrt Brann til klubbens første seriegull på 44 år, i 2007.

Andresen prøvde å kombinere jobbene som spiller og trener i halvannen sesong, men var kun manager fra høsten 2009 og til han sluttet etter 2012-sesongen.

Det førte også til klubbens første cupmesterskap siden 2002, etter seier mot Stabæk i finalen i 2008, og Vålerengas så langt beste serieplassering (andreplass i 2010) siden seriegullet i 2005.

Martin Andresen Født: 2. februar 1977. Spiller-karriere: Ski −1994. Moss 1994–96. Viking 1997. Stabæk 1998–99. Wimbledon 1999–2000. Molde (lån) 2000. Stabæk 2001–04. Blackburn 2004. Brann 2005–07. Vålerenga 2008–09. Follo 2011–12. Stabæk 2013. Sandefjord 2015. Nesøya 2017. Trener-karriere: Vålerenga 2008–09 (spillende manager). 2009–12 (manager). Meritter: Seriemester med Brann i 2007. Cupmester med Stabæk i 1998 og Vålerenga i 2008 (spillende manager). Sølv i serien med Brann i 2006 og Vålerenga i 2010 (manager). A-landskamper/mål: 41/3 fra 2001–09. Aktuell: Styremedlem i Vålerenga Fotball ASA. Vis mer

Siden har Andresen gjort noen små comeback som fotballspiller, i Follo (2011–12), Stabæk i 2013 og i Sandefjord i 2015. Han la opp for godt, som toppspiller i 2015, 38 år gammel.

Siden har han tatt seg av familiebedriften Skeidar, som administrerende direktør. Han har ikke vært engasjert i en fotballklubb på Vålerengas nivå - før nå.

– Martin Andresen har både et godt fotballhode - og et godt forretningshode. Så det er klart han har mye kompetanse vi kan bruke i Vålerenga, sier styreleder Thomas Baardseng - som forteller om flere «konstruktive styremøter» i vinter.

VG har ikke klart å få en kommentar fra Martin Andresen – så langt.

