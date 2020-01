SKADET: Paul Pogba har kun startet fem kamper i Premier League denne sesongen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær om Pogba: – Han er desperat etter å spille fotball

MANCHESTER (VG) Klubblegenden Paul Scholes (45) har hevdet at Paul Pogba (26) ikke gjør sitt beste for å komme tilbake fra skaden sin.

Nå nettopp

– Jeg tror ikke Pogba er på vei tilbake, og selv om han er på vei tilbake, så kommer han til å klage på noe annet for å prøve å slippe å spille og få overgangen sin vekk fra klubben, sier Scholes ifølge flere britiske medier.

Angrepet fra Ole Gunnar Solskjærs tidligere lagkamerat ble et tema da nordmannen møtte pressen i forkant av onsdagens Manchester-derby i ligacupens semifinale.

– Paul har hatt en forferdelig sesong med skader, åpner Solskjær da han blir konfrontert med uttalelsene.

Den franske stjernen har slitt med flere ankelskader og kun startet fem kamper i Premier League denne sesongen. Hans tidvis uheldige aktivitet på sosiale medier har skapt spekulasjoner rundt hvorvidt han virkelig ønsker å spille for Manchester United igjen, men Solskjær er ikke av den oppfatningen.

– Han er desperat etter å spille fotball. Er det én ting jeg vet om Paul, så er det at han elsker å spille fotball og å trene. Dette har preget ham mentalt, sier Solskjær og fortsetter:

– Alle som er skadet, kan ikke vente med å komme seg tilbake på banen. Du føler deg så fri. Han har spilt med smerter denne sesongen, så jeg er sikker på at når han er kvitt smertene og skaden, så kommer han til å nyte fotballen, sier Solskjær, som fortsatt ikke er i stand til å fastslå når midtbanespilleren er tilbake.

– Ser du en spiller som er fokusert og målbevisst?

– Jeg ser en gutt som er lei av å være skadet, og som er desperat etter å spille fotball. Paul har alltid vært svært profesjonell, så jeg har ingen tvil om at når han kommer tilbake, så kommer han til å nyte det.

For øyeblikket har Manchester United kun én frisk midtbanespiller: Fred. Nemanja Matic pådro seg en liten skade mot Tranmere Rovers i helgen og er usikker til kampen mot Manchester City onsdag kveld. Scott McTominay og Pogba er langtidsskadet.

– Det vil definitivt hjelpe oss, for de spilte så bra og har vært fantastiske for oss, sier Solskjær om de to sistnevnte, som åpnet sesongen som førstevalg i de to dype posisjonene på midtbanen.

– Scott har hatt en fantastisk sesong for oss, og Paul har bevist tidligere hvor god han er, sier nordmannen og fortsetter:

– Men Fred og Matic har vært helt strålende for oss de siste månedene. De har vært nødt til å spille hver eneste kamp. Jeg tror de kommer til å ha et ord med i laget når de andre kommer tilbake, og si at det ikke bare er å komme inn og ta plassen deres.

Publisert: 28.01.20 kl. 23:32

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser