Ødegaard fullroses i spanske aviser etter praktkamp: – Genistrek

(Real Sociedad-Osasuna 3–1) Martin Ødegaard (21) styrte showet, scoret ett mål og la to målgivende pasninger til Alexander Isak da hans Real Sociedad gikk videre til kvartfinalen i den spanske cupen.

I den spanske avisen Marca får han tre stjerner på børsen sammen med Isak, noe som er toppkarakter.

– Genistrek, kaller avisen Ødegaards frispark.

AS skriver at Real Sociedads cupdrøm fortsatt lever videre takket være Isak og en magisk Ødegaard.

Nordmannen sørget selv for matchvinnende 2–1 ved et herlig frispark fra drøyt 20 meter hold. Da svenske Alexander Isak (20) gjorde 1–0 og 3–1 sto Ødegaard for regi og forspill.

Martin Ødegaard var dominant for hjemmelaget så å si hele første omgang. Han styrte spillet fra posisjoner nær egen keeper, og ikke minst omtrent i samme område - på motsatt side av banen.

Etter en halv time burde Real Sociedads svenske spiss Alexander Isak ha gjort cup-oppgjørets første mål, mildt sagt smidig fremspilt av nordmannen. Et øyeblikk senere «bommet» Isak igjen - før Martin Ødegaard spilte ham fri for tredje gang.

Denne gangen traff Isak som han burde ha gjort i de to foregående tilfellene.

Isak var forøvrig ikke alene om å få overlevert delikatesselignende pasninger - til gode målsjanser - fra Ødegaard. 18 år gamle Barrenetxea var en bitte litt heldigere treff fra å bredside inn 1–0 ved lengste stolpe allerede etter 17 minutter - men Osasuna-keeper Pérez stoppet ballen ved stolperoten.

Den lange og høye og duppende pasningen - fra Martin Ødegaard på høyre flanke.

Osasuna utlignet imidlertid par et par minutter etter Isaks fulltreffer, ved Marc Cardona: En scoring nær identisk lik svenskens.

I andre omgang, fortsatt preget av ufyselig regnvær, fortsatte Martin Ødegaard der han begynte og slapp i den første. Oyarzabal kunne gjerne, for eksempel, ha sørget for ledelse til hjemmelaget da Ødegaard «slapp» ballen til ham mot høyre - og Oyarzabals avsluttet med et godt skudd.

Som Osasuna-keeper Perez reddet godt.

På den annen side var ikke gjestene fra Pamplona uefne. Noen juniortakter i Real Sociedads forsvars-rekker var nær ved å påføre hjemmelaget kalddusj. Ikke bare én gang.

Men så tok Martin Ødegaard fart - for et frispark - for så å klinke til ballen med venstre, i åpenbar perfekt balanse (harmoni, kan man si). Den skrudde seg ned ved Perez’ venstre stolpe.

– En mesterlig avslutning, skriver Diario Vasco.

Syv minutter senere: Ødegaard hjørnespark fra høyre, om man vil, med godfoten. Ballen i en nydelig kurve, ned på hodet til Isak: 3–1!

Real Madrid enkelt videre

Real Madrid gikk oppskriftsmessig videre fra sin kamp borte mot Real Zaragoza.

En Toni Kroos i storform la opp til begge scoringene i 2. omgang, Raphael Varane og Lucas Vazquez fikk æren av å omsette pasningene i mål.

Etter pause ble ledelsen doblet. Først ved 19 år gamle Vinicius Junior som kombinerte seg lekkert gjennom, og chippet ballen i mål, så ved innbytter Karim Benzema som scoret enkelt fra kort hold.

