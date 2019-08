I TRENING: Neymar er på feltet, men ikke klar til kamp, ifølge trener Thomas Tuchel. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Bekrefter Neymar-forhandlinger – vraket til seriestarten

Den brasilianske superstjernens fremtid i Paris Saint-Germain virker stadig mer usikker.

Oppdatert nå nettopp

– Forhandlingene om en overgang for Neymar er kommet lenger enn tidligere, sier sportsdirektør i PSG, Leonardo, ifølge blant andre AS.

Samtidig er det bekreftet at Neymar ikke kommer til å være med når PSG serieåpner mot Nîmes søndag. Trener Thomas Tuchel argumenterer imidlertid med at vrakingen til den skyldes brasilianerens form.

– Neymar var ikke med da treningen ble avsluttet i dag. Han kan ikke spille. Han er i en fase der han trener for seg selv på gymmen. Han kommer fra en skade og har begynt å trene, men han har ikke gjennomført en hel treningsuke med laget. Han er ikke klar i morgen, sier han ifølge Sport.

Det er ingen hemmelighet at den brasilianske superstjernen ønsker seg bort, og PSG-lederne har også åpnet for å la ham gå.

Sportsdirektør Leonardo sa ikke noe om hvor Neymar er på vei hen, men det står etter sigende mellom gamleklubben Barcelona og deres erkerival Real Madrid.

Og ifølge spanske medier er det ganske klar fordel Real Madrid, det fordi PSG ikke ønsker å forhandle med Barcelona, ifølge Sport.

AS meldte tidligere lørdag at PSG og Real Madrid er i konkrete forhandlinger om spilleren, men at det enn så lenge ikke foreligger noen bud.

Avisen melder at det kan dreie seg om et lån på ett år, mens Sport melder at Real Madrid står klare til å tilby Neymar 40 mill. euro i året over de neste fem årene. Det vil i så fall gjøre ham til verdens neste best betalte fotballspiller, bare bak Lionel Messi.

PS: Selv om det engelske overgangsmarkedet er stengt, er det fortsatt åpent for tyske, italienske, spanske og franske lag. Deres vindu stenger 2. september.

Publisert: 10.08.19 kl. 14:17 Oppdatert: 10.08.19 kl. 14:28