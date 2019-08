FLERE INTERESSER: Arsenals Héctor Bellerín er ikke bare glad i å spille fotball. Han er også opptatt av klær og miljøet blant annet. Foto: Peter White / Getty Images Europe

Arsenal-stjernens klima-oppgjør: – Det bør skremme deg

Arsenals Héctor Bellerín (24) er bekymret for klimaet og ber folk bli mer miljøbevisst.

– Forhåpentligvis er den nye generasjonen mer bevisst rundt klimaet. Vi vet alle hvordan planeten er nå, og jeg føler jeg har litt ansvar for å bruke plattformen min til å påvirke på en bra måte, sier Bellerín i en podkast med BBC.

Arsenal sparker i gang ligaspillet borte mot Newcastle klokken 15 søndag. Det blir uten Bellerín som fortsatt er skadet i kneet etter smellen mot Chelsea 31. januar. Mens han trener seg opp bruker Bellerín anledningen til å sette lys på klimakrisen.

Torsdag kom FNs klimapanel (IPCC) med en rapport hvor de mener at endringer i både landbruk og forbruk må til for å kutte klimautslippene.

– Har du litt medlidenhet i deg, bør det (klimaproblemene) forstyrre deg. I blant fremstiller mediene ting slik det faktisk er, mens andre ganger gjør de ting verre fordi de vil skremme deg. Men når du ser på vitenskapen om klima ... det bør skremme deg, mener 24-åringen fra spanske Barcelona, som selv er vegetarianer.

Slik startet Arsenals rivaler sesongen:

Bellerín har også tidligere vist sitt engasjement for klima og miljøet på sosiale medier. Spanjolen sier han blir stolt når han får gode tilbakemeldinger for dette. Han understreker også sin bekymring for hva som vil skje med jorden i fremtiden.

Arsenals høyreback er annerledes enn mange andre fotballspillere. Han har stor interesse for klær – noe som gjenspeiles på sosiale medier.

I sommer gikk Bellerín modell for luksusmerket Louis Vuitton under moteuken i Paris. Tidligere har han fortalt om hetsen som kommer med levestilen hans.

– Jeg vil bare være meg selv. Om jeg liker disse klærne, vil jeg bruke dem. Uansett hvor mye hat jeg får, vil jeg være meg selv. Selv om du spiller fotball, betyr ikke det at du kan gjøre noe annet, sier Bellerín til BBC.

Newcastle har solgt avsluttere som Pérez og Rondon – hvilket ikke akkurat hjelper på et lag som fra før sliter med målproduksjonen. Ellers har Steve Bruce overtatt som ny sjef – og den upopulære klubbeieren Mike Ashley akter tydeligvis ikke å selge klubben.

Yedlin (f), Lejeune (f) og Atsu (mb) er skadet. Carroll (a) er angivelig for utrent til å kunne spille. Arsenal krasjlandet i mai med en flau innsats i Europa League-finalen og endte opp på 5. plass i ligaen. Det var uansett en ørliten fremgang under Unai Emerys styre i forhold til den siste sesongen med Arsène Wenger som sjef.

Tierney (f) og Luiz (f) signerte overgangspapirene for sent til være klare for spill her. Videre er hverken Bellerín (f), Holding (f), Kolasinac (f) eller Özil (mb) med på reisen nordover. Begge lag scorer kan være løsningen her på det som ligner en åpen kamp.

Publisert: 11.08.19 kl. 08:23

