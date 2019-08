Vårens store skuffelser og positive overraskelser i breddefotballen

Alle lag i 2. og 3. divisjon er tilbake fra ferie og klare for innspurten med opp- og nedrykk i horisonten. VG har sett nærmere på vårens store skuffelser og lagene som har levert langt bedre enn ventet. På listene finner vi nykommere, et øylag fra Troms, en tidligere Obos-friskus og et gammelt konkursbo.