Bamba og Brann tok Ranheim-revansje: – Jeg vet ikke hvorfor han dømte straffespark

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Brann 0–3) På overtid i første omgang fikk Veton Berisha straffe etter at dommer Sigurd Kringstad mente at Ivar Furu hadde hindret Brann-vingen. Det var Berisha og Furu veldig uenige i.

På overtid i første omgang, på stillingen 1–0, fikk Brann-kaptein Vito Wormgoor muligheten til å avgjøre kampen etter at Brann ble tildelt det som så ut som et billig straffespark.

– Jeg hadde overhodet ikke forventet at det skulle bli straffe. Det er noe av det merkeligste jeg har opplevd. Kampen blir ødelagt for vår del av den straffen, sier Ranheim-spiller Ivar Furu.

Ikke i tvil

Dommer Kringstad sier at han kun har sett situasjonen på nytt på en liten mobilskjerm, men etter kampen er han ikke i tvil.

– Berisha har kontroll på ballen. Han spiller den fra seg, og så kommer Furu inn på en uforsiktig måte og setter Berisha ut av spill slik at han ikke får til å være med videre i spillet. Da har han allerede spilt fra seg ballen. Jeg er ikke i tvil, sier Sigurd Kringstad.

Veton Berisha forstod derimot ingenting av dommerens avgjørelse.

– Var det straffe?

– Nei. Jeg vet ikke hvorfor han dømte straffespark. Jeg så at Furu kom mot meg. Jeg var redd for at han skulle tråkke på meg, så jeg hoppet unna. Så - plutselig - dømte han straffe. Jeg var ikke helt med på den. Jeg mener det ikke var straffe, men jeg har ikke sett den på nytt, sier Berisha til VG.

Dette var første gang denne sesongen at Brann vinner med mer enn ett mål.

– Første omgang var bra. I andre omgang ligger vi lavt og så dreper vi kampen. Det har vi vært dårlig på frem til nå. Tidligere har vi vært veldig shaky når vi har leda 2-0, så det var viktig å få en sånn opplevelse, sier Berisha etter 3–0-seieren og Branns sjette seriekamp uten tap.

– Årsverste

På tredje forsøk fikk Brann endelig revansj mot Ranheim, etter at bergenserne hadde tapt de to foregående oppgjørene i 2019.

– Det er ironisk at vi har årsbeste mot Brann i cupen for halvannen måned siden, og så årsverste mot samme lag i dag. Årsverste, etter min mening, sier Ranheim-trener Svein Maalen til VG.

– Det var slapt, vi møtte ikke opp rett og slett. Vi hadde ingenting i dag, sier Ranheim-kaptein Mads Reginiussen.

Motsatte formkurver

På sine fem siste seriekamper stod hjemmelaget Ranheim med to uavgjorte kamper og tre tap. Den negative formkurven har gjort at Svein Maalens «amatørkompani» er i ferd med å blande seg inn i nedrykkskampen.

Motstander Brann har motsatt formkurve. Før kampen var Lars Arne Nilsens mannskap ubeseiret på sine fem siste kamper; med to seire og tre uavgjorte kamper.

Etter nitten minutter vant Bismarck Acosta hodeduellen med Ola Solbakken. Berisha fant angrepsmakker Bamba, som gjorde resten av jobben.

Alseth kom aldri nærme nok opp i Bamba, og etter to dansesteg og én nådeløs avslutning i nærmeste kryss, scoret Brann sitt første mål mot Ranheim i 2019.

Det tok 199 minutter.

Byttet ut etter oppkast

Målet kom flere minutter på overtid i første omgang. Tillegget skyldtes to stopp i spillet etter at Ranheim-midtstopper Torbjørn Heggem to ganger måtte forlate banen på grunn av mageproblemer.

Etter 24 minutter måtte banemannskapet inn med kost, støvbrett og vaskebøtte for å rengjøre kunstgressmatta. Da det skjedde igjen, sju minutter før pause, og Heggem brakk seg flere ganger idet han spurtet mot sidelinja, var kampen over for unggutten.

– Vi trodde vi hadde løst problemet. Han har kommet seg igjen nå. Det handler bare om at noe vil opp, men når det skjer to ganger så blir han helt tom og har ikke energi. Da må vi bare bytte, for han kan ikke sette seg ned og spise mat midt i kampen, sier Maalen.

Publisert: 04.08.19 kl. 19:55 Oppdatert: 04.08.19 kl. 22:24