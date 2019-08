SCORET: Gilbert Koomson (venstre) og hårfagre Daouda Bamba klinket til med hver sin scoring i bortekampen mot Brann. Her feirer de sistnevntes nettkjenning. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Bamba og Brann tok Ranheim-revansje

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Brann 0–3) Anført av Daouda Bamba (24) og Vito Wormgoor (30) hadde Brann full kontroll på hjemmelaget Ranheim. Nå lukter bergenserne på medalje, mens Ranheim styrer mot nedrykksstrid.

Erik Eikebrokk

– Lagånden var avgjørende i dag. Vi fulgte kampplanen og var kompakte gjennom hele kampen, analyserer Bamba overfor Eurosport.

På tredje forsøk fikk Brann endelig revansj mot Ranheim, etter at bergenserne hadde tapt de to foregående oppgjørene i 2019.

Brann-spiss Bamba satte standarden nitten minutter ut i første omgang, da han banket ballen i nærmeste kryss etter å ha brukt to sambasteg til å finte ut Ranheim-back Øyvind Alseth.

På overtid i andre omgang avgjorde Brann-kaptein Wormgoor kampen etter at Brann ble tildelt det som så ut som et billig straffespark.

– Første omgang er vi «ræva». Det var langt under pari, og langt på vei årsverste. I andre omgang har vi bedre kontroll, sier Erik Valla Dønnem til Eurosport.

Motsatte formkurver

På sine fem siste seriekamper stod hjemmelaget Ranheim med to uavgjorte kamper og tre tap. Den negative formkurven har gjort at Svein Maalens «amatørkompani» er i ferd med å blande seg inn i nedrykkskampen.

Motstander Brann har motsatt formkurve. Før kampen var Lars Arne Nilsens mannskap ubeseiret på sine fem siste kamper; med to seire og tre uavgjorte kamper.

Fra avspark av ble det straks tydelig hvilket lag som var formlaget av de to. Anført av rundt hundre bortesupportere var det Brann som åpnet kampen best, og spesielt på sin venstre side skapte Veton Berisha, Kristoffer Barmen og Bamba trøbbel for Ranheim.

Barmen, Berisha og Bamba

Etter nitten minutter vant Bismarck Acosta hodeduellen med Ola Solbakken. Berisha fant angrepsmakker Bamba, som gjorde resten av jobben.

Alseth kom aldri nærme nok opp i Bamba, og etter to dansesteg og én nådeløs avslutning i nærmeste kryss, scoret Brann sitt første mål mot Ranheim i 2019.

Det tok 199 minutter.

Ranheim forsøkte å løfte spillet, men virket slappe og fantasiløse i det strålende trønderske sommerværet, foran 2 1 45 tilskuere. Faktisk kom ikke trønderne til en eneste stor sjanse i løpet av nitti minutter.

Billig straffe

Godt inne i overtiden i første omgang, fikk Brann-kaptein Wormgoor muligheten fra straffemerket.

Dommer Sigurd Kringstad mente Ranheim-forsvaret brukte ulovlige midler da Berisha ble hindret rett utenfor femmeteren, og pekte på straffemerket til store protester fra hjemmelaget.

Wormgoor banket ballen utagbart i mål, etter å ha vunnet kampen med Beriha om å ta straffen.

Byttet ut etter oppkast

Målet kom flere minutter på overtid i første omgang. Tillegget skyldtes to stopp i spillet etter at Ranheim-midtstopper Torbjørn Heggem to ganger måtte forlate banen på grunn av mageproblemer.

Etter 24 minutter måtte banemannskapet inn med kost, støvbrett og vaskebøtte for å rengjøre kunstgressmatta. Da det skjedde igjen, sju minutter før pause, og Heggem brakk seg flere ganger idet han spurtet mot sidelinja, var kampen over for unggutten.

På overtid i andre omgang kontret Gilbert Koomson inn 3–0. Dette var første gang denne sesongen at Brann vinner med mer enn ett mål.

Publisert: 04.08.19 kl. 19:55

