Kaptein Konradsen sikret Champions League-avansement

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Linfield 4–0, 6–0 sammenlagt) Rosenborg var aldri truet av den nordirske miniputten, og tok seg - som ventet - enkelt videre til andre kvalifiseringsrunde i Champions league.

Erik Eikebrokk

Oppdatert nå nettopp

Én gang i hver omgang var vikarkaptein Anders Konradsen på riktig sted til riktig tid. Dermed har nordlendingen scoret fire mål på sine to siste kamper for Rosenborg.

Og enda viktigere: Rosenborg er ett steg nærmere gruppespillet i Champions League etter å ha holdt lekestue hjemme mot Linfield.

Hvilte to

Med 2–0 å gå på fra det første oppgjøret i Belfast, fikk kaptein Mike Jensen hvile seg på benken fra start av. Inn kom en spillesugen Gjermund Åsen, mens Konradsen fikk låne kapteinsbindet i danskens fravær.

Og Konradsen brukte ikke lang tid på å vise seg ansvaret verdig. Drøyt tjue minutter var spilt da hjemmelaget fikk corner, og assistkonge Vegar Eggen Hedenstad løftet venstre arm og tok tilløp.

Nok en gang var høyrebackens innlegg strålende (som den var ved to anledninger i 5–1-seieren over Viking for fire dager siden). Konradsen timet løpet perfekt, og stanget ballen i lengste kryss. 1–0 på kampens første sjanse, og dermed 3–0 sammenlagt.

Hedenstad i 100

Før kampen fikk Hedenstad blomster av daglig leder Tove Moe Dyrhaug, for det som skulle bli hans hundrede Rosenborg-kamp. 45 minutter var nok for Hedenstad, som ble byttet ut i pausen. Inn kom Anders Trondsen.

Bortelaget Linfield var aldri i nærheten av å skape spenning i oppgjøret. Manager David Healys lag la seg lavt i banen fra start av, men fra benken fikk den tidligere Manchester United-spissen se at laget hans aldri kom nærmere scoringssjanse enn lange baller i bakrom på typisk engelsk 4–4–2-vis.

Spiker’n i kista

Det endelige punktumet i den nordirske kista, var det - hvem andre - kaptein Konradsen som fikk æren av å sette. Pål André Helland gikk utover - ikke innover - i banen, og passerte sin back enkelt. Innlegget - fem-og-førti grader ut - var helt etter den rosenborgske læreboka, og Konradsen fikk æren av å banke ballen i mål fra sju meter.

Scoringen var formspillerens fjerde på de to siste kampene.

Tjue minutter før slutt fikk Helland muligheten alene med keeper, men misset. Returen tok innbytter David Akintola seg av, og headet inn 3–0.

Fem minutter før slutt var rollene byttet om. Som midtspiss(!) bredsidet Helland inn 4–0 på Akintolas pasning.

Tøffere motstand

I neste runde, om én uke, venter enten polsk eller hviterussisk motstand, i form av henholdsvis Piast Gliwice eller BATE Borisov. Svaret får Eirik Hornelands kompani onsdag kveld.

Rosenborg har nå vunnet ti av sine siste tolv kamper.