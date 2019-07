POPULÆR: Ole Gunnar Solskjær stilte til selfies med fansen i Singapore tidligere i sommer. Foto: Thananuwat Srirasant / Getty Images AsiaPac

Slik blir Manchester Uniteds Norge-besøk

Manchester United tar en svipptur innom Oslo fra mandag til tirsdag for å spille mot Kristiansund. Utenom det nesten utsolgte oppgjøret på Ullevaal stadion får fansen ingen muligheter til å møte superstjernene.

Nå nettopp

VG får informert fra arrangør Prounite AS, samt kilder i Manchester United, at Ole Gunnar Solskjær og hans reisefølge lander i den norske hovedstaden mandag. Det eksakte tidspunktet for ankomsten er foreløpig ikke kjent.

Deretter skal de føres til et hotell i Oslo, eskortert av et betydelig sikkerhetsombud. VG har grunn til å tro at United skal bo på Radisson Blu-hotellet i Nydalen. Det er der klubben har bodd under sine tidligere Oslo-besøk, og blant andre Real Madrid – med Martin Ødegaard i troppen – bodde der da den spanske storklubben gjestet Norge og møtte Vålerenga i 2015.

Hotellet vil være «hermetisk» lukket, får VG opplyst, og fansen bør ikke ha forhåpninger om å få tak i autografer eller bilder med Paul Pogba og de andre stjernene mens de oppholder seg på hotellet. Klubben vil heller ikke holde noen åpen trening, slik de til tider har gjort tidligere i sommer.

Det vil ikke bli holdt noen pressekonferanse med Solskjær eller noen av United-spillerne før kampen mot Kristiansund. Dette skiller seg fra klubbens praksis tidligere i sesongoppkjøringen: Solskjær har møtt pressen sammen med en utvalgt spiller både i Perth, Singapore og Shanghai.

Under den siste pressekonferansen lot han seg imponere over jobben den kinesiske tolken gjorde:

Tidligere Liverpool-manager Brendan Rodgers (i 2013) og tidligere Real Madrid-manager Rafael Benítez (i 2015) holdt derimot pressekonferanser dagen før de spilte oppkjøringskamp i Norge.

Etter oppgjøret mot Kristiansund, som sparkes i gang klokken 19.00 på Ullevaal stadion, vil Solskjær riktignok stille til pressekonferanse – før han umiddelbart forlater Norge med charterfly sammen med resten av delegasjonen fra storklubben.

Til tross for at tilgangen til United-stjernene blir knapp, sier administrerende direktør Sjur Mørk i Prounite AS at fansen kan håpe på autografer og bilder når Manchester United-bussen ankommer spillerinngangen på Ullevaal stadion før kampen.

– De er flinke til å ta seg tid til fansen. De skjønner hva som er viktig, sier Mørk til VG.

United-troppen til kampen mot Kristiansund er ikke offisielt bekreftet, men det meste tyder på at Solskjær tar med seg et toppet lag til hjemlandet. Romelu Lukaku har mistet alle oppkjøringskampene i sommer på grunn av skade og er derfor tvilsom.

Torsdag formiddag var det kun 2700 billetter igjen til kampen. Ullevaal stadion har en kapasitet på 28.000 tilskuere. Det er for øyeblikket meldt overskyet og rundt 19 grader ved kampstart, men varselet er fortsatt usikkert.

Kristiansund-kampen er Uniteds nest siste test før seriestarten i Premier League mot Chelsea den 11. august. Den siste oppkjøringskampen spilles i Cardiff mot AC Milan lørdag den 3. august.

Det er ikke bare Manchester Uniteds herrelag som skal i aksjon i Norge neste uke. Dagen etter Solskjærs møte med klubben fra hjembyen Kristiansund, skal Manchester United Women møte Vålerenga på Intility Arena. Kampen har avspark onsdag klokken 19.00.

Publisert: 26.07.19 kl. 09:54