FIFA 20: Dette er nytt på Ultimate Team

BERLIN (VG) FIFA Ultimate Team er FIFAs mest populære spillmodus, men EA Sports forsøker likevel å gjøre nye grep: Et av hovedmålene er å gjøre spillet morsommere og mer tilgjengelig.

Nye moduser, nye ikoner og nye oppsett. FIFA Ultimate Team tar flere grep for å gjøre spillmodusen enda morsommere – og her får du et innblikk i hva som er i vente.