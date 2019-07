Occéan-kunstverk spolerte Odds tabelltopp-mulighet

NEDRE EIKER (VG) Et akrobatisk saksespark fra tidligere Odd-spiss Olivier Occéan (37) og en straffe i krysset fra Tonny Brochmann (29) ga Mjøndalen lagets første seier siden 4. mai.

Odd kunne gått forbi serieleder Molde med seier på Consto Arena, men telemarkingenes siste kamp før sommerferien endte i stedet med en stor nedtur.

Etter at hvittrøyene hadde dominert første omgang, kastet Occéan seg rundt i luften og hamret Mjøndalen i ledelsen et snaut kvarter ut i den andre. Syv minutter før slutt avgjorde Brochmann kampen, med et nådeløst straffespark opp i Odd-keeper Sondre Rossbachs høyre kryss.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Misbrukt Odd-sjanse

Trepoengeren er Mjøndalens første siden 1–0-seieren over Stabæk for to og en halv måned siden. Åtte kamper var gått uten at Occéan og hans lagkamerater har kunnet juble for en triumf.

For Odd er situasjonen en annen: Dag-Eilev Fagermos menn ville gått forbi Molde med seier.

Nå tar telemarkingene i stedet en to ukers ferie på tredjeplass - ett poeng bak romsdalingene. Bodø/Glimt er også foran Odd - på bedre målforskjell.

Mulig supporter-skandale

En hendelse etter Occéans scoring fikk samtidig politiet til å ta affære. Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund ble tilsynelatende truffet av en gjenstand, kastet fra Odd-fansens tilholdssted bak det ene målet.

Sisteskansen gikk i bakken og måtte ha medisinsk assistanse før han kunne fortsette.

Parallelt ble politiet involvert, og de så ut til å ta med seg én eller flere personer bort fra tribuneområdet.

POLITET TOK AFFÆRE: Flere politikonstabler ble involvert etter en situasjon som oppso etter MIFs første mål. Foto: Teigen, Trond Reidar/NTB scanpix

Publisert: 14.07.19 kl. 19:56 Oppdatert: 14.07.19 kl. 20:38