Harry Gregg her på Nord-Irland - Italia under EM-kvalifiseringen i 2012. Foto: Action Images / X06515

Manchester United-legenden Harry Gregg er død

Han var en av de siste overlevende fra München-ulykken i 1958.

For mindre enn 10 minutter siden

The Harry Gregg Foundation meldte mandag morgen at han døde fredfult 87 år gammel, omgitt av familen.

De sier følgende i en uttalelse: «Gregg familen vil takke all medisinsk personell på Causeway Hospital for alle hjelp til Harry de siste ukene.»

Gregg var en av heltene under München-katastrofen som kostet 23 mennesker livet. Ikke bare overlevde han ulykken, han gikk også tilbake til flyvraket og reddet ut flere av lag-kameratene sine. Han reddet blant annet ut legenden, Sir Bobby Charlton.

Den nord-irske keeperen som i 1957 ble verdens dyreste keeper da han gikk fra Doncaster Rovers til United. Var tilbake på banen bare to uker etter han hadde hjulpet lagkameratene ut av flyvraket. Der holdt han nullen mot Sheffield Wednesday og sendte United til FA-cup finalen. Gregg fikk en strålende karriere med 210 kamper for Manchester United og ble under VM i Sverige i 1958 kåret til VMs beste keeper.

Manchester United skriver i en uttalelse på sine hjemmesider: «Våre tanker og bønner fra alle i klubben til Harrys familie og venner i en trist tid.»

Disse omkom i München-ulykken Manchester United-spillere:

Geoff Bent

Roger Byrne

Eddie Colman

Mark Jones

David Pegg

Tommy Taylor

Liam "Billy" Whelan

Duncan Edwards (døde på sykehus 15 dager etter ulykken) Manchester Uniteds støtteapparat:

Walter Crickmer

Tom Curry

Bert Whalley Flypersonalet:

Kenneth Rayment

Tom Cable Andre:

Alf Clarke – Journalist

Donny Davies – Journalist

George Follows – Journalist

Tom Jackson – Journalist

Archie Ledrbooke – Journalist

Henry Rose – Journalist

Frank Swift – Journalist (døde på vei til sykehuset)

Eric Thompson – Journalist

Bela Miklos – Reiseansvarlig

Willie Satinoff – Supporter, nær venn av Matt Busby

Publisert: 17.02.20 kl. 10:16

