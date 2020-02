PÅ VISNING: Dag-Eilev Fagermo og kona Hege på visning av leilighet på Majorstua i Oslo tirsdag ettermiddag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Fagermos uvirkelige måned: – Jeg har ikke sovet mye

MAJORSTUA (VG) I løpet av den siste måneden har Dag-Eilev Fagermo (53) knapt rukket å sove. Det har gått i ett fra han hørte om interessen fra Vålerenga i slutten av januar. Tirsdag fikk VG være med på den foreløpig siste etappen: Kjøp av bolig ...

«Du får ta en taxi». Dag-Eilev Fagermo har kona Hege på telefonen. Hun trodde hun skulle bli hentet, men nå stiger fru Fagermo ut av taxien og rekker så vidt å hilse på ektemannen – og VG – før vi blir låst inn i en flott leilighet på Majorstua, rett ved Colosseum kino og Frognerparken.

Det er en privat visning. Dag-Eilev Fagermo er på boligjakt. Mange har trodd han skulle pendle til og fra Akkerhaugen i Telemark, men det er ikke aktuelt for Vålerengas nye sjef.

– Jeg skal jobbe mye, være mye på kontoret. Og da må jeg bo i Oslo – ingen tvil om det, sier Fagermo – mens eier Randi Folgerø svarer på alle spørsmålene herr og fru Fagermo måtte ha. Vålerenga-treneren er opptatt av logistikk, avstanden fra bolig til Intility Arena er viktig. Fagermo orker ikke å sitte unødig lenge i bil.

Så da blir det kanskje leiligheten på Majorstua.

– Jeg kunne godt kjøpt den her og nå, men det er hun her som bestemmer, smiler Fagermo – og ser bort på kona.

BOLIGKJØP: Dag-Eilev Fagermo og kona Hege. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

I kveld skal han og Hege ut for å spise, besøke døtrene Anne og Line, som bor i leilighet fra Frogner – og onsdag går turen til hytta i Vrådal i Telemark.

Der skal Fagermo prøve å finne igjen litt overskudd, før han tar fatt på den siste måneden med laget, før seriestart 4. april mot Molde.

For det har gått i ett i en måned nå.

– Jeg har ikke sovet mye, nei, innrømmer Vålerenga-treneren.

Vi tar det kronologisk:

1. desember 2019 taper Odd i Haugesund, og går dermed glipp av en historisk sølvmedalje i Eliteserien. Rosenborg går også forbi, på målforskjell, og Odd ender på den sure fjerdeplassen. Dag-Eilev Fagermo er tom – og frustrert. Han lurer på om han har tatt dette laget så langt det er mulig å gjøre, etter 12 år.

13. desember 2019 forlenger Ronny Deila avtalen med Vålerenga. Fagermo skal i samtaler med Odd om en forlengelse der. Avtalen hans i Skien går ut etter 2020-sesongen.

6. januar 2020 skjer det som åpner opp flere dører for mange: Ronny Deila får et tilbud fra New York City FC som han ikke kan si nei til. Vålerenga må på trener-jakt. De gir seg selv frist ut måneden på å ha en ny mann på plass på Valle.

Dag-Eilev Fagermos navn er et av dem som nevnes hyppigst som Deilas erstatter. Til slutt er fire kandidater på intervju, to av dem (Tor Ole Skullerud og Ian Burchnall) faller ut, og rett før månedsskiftet sitter VIF igjen med to mann, der Fagermo er en av dem.

31. januar snubler Dag-Eilev Fagermo inn på en improvisert pressekonferanse på Intility arena der han presenteres som Vålerengas trener de tre neste sesongene. Odd og Vålerenga er blitt enige. 1,1 million kroner skifter eier og Fagermo skifter treningsjakke. Han rekker såvidt å gjøre noen intervjuer, før en taxi tar ham til Gardermoen og treningsleir med Vålerenga i Portugal.

2. februar leder Fagermo sin første kamp, 2–1-seier over svenske Häcken.

4. februar starter på den mest dramatiske måten. Fagermo har sitt første møte med sportssjef Jørgen Ingebrigtsen, da telefonen ringer. Fagermo har på høyttaler, og Ingebrigtsen blir vitne til at Fagermo får beskjed om at faren hans er død. Dagfinn Fagermo ble 84 år gammel.

VELKOMMEN: Eier Randi Følgerø ønsker ekteparet Fagermo velkommen til visning på Majorstua. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hege holdt faren min i hånda da han døde, sier Dag-Eilev Fagermo til VG. Han hadde et nært forhold til faren sin, og var hos han hver dag den siste tiden før han skrev under for Vålerenga.

6. februar avbryter Fagermo treningsleiren og drar hjem for å forberede farens begravelse. Han samler familien, søsteren kommer, for eksempel, hjem fra Danmark, der hun har bodd i mange år.

12. februar er det begravelse for Dagfinn Fagermo.

– Jeg rakk egentlig ikke å ta skikkelig farvel med faren min. Jeg dro omtrent rett fra kirka og på ny treningsleir med Vålerenga, forteller Fagermo.

13. februar drar Fagermo på treningsleir til Marbella med Vålerenga. Noe av det første han må rydde i, er støtteapparatet. Håkon Lunov forsvinner, og Fagermo henter inn sin tidligere spiller, Kenneth Dokken, som sin assistent.

14. februar får Fagermo og Vålerenga løs Fredrik Oldrup Jensen, som skal være nøkkelspilleren i Vålerenga 2020.

14.-24. februar går med til å gjennomføre samtaler med alle spillerne, grundige intervjuer. Og fortsatt ses det på sammensetningen av støtteapparatet. Det kan bli flere endringer.

– Jeg er veldig glad for at jeg fikk sjansen i denne jobben, gleder meg veldig, er helt sikker på at vi kan få til noe her. Det er mange gode fotballspillere her, og ikke minst mange talenter. De skal brukes, sier Dag-Eilev Fagermo - som sier han har vært tøff med spillerne sine i den tiden han har hatt med dem, satt krav, og han kommer til å være over dem som en hauk når de returnerer fra noen fridager og begynner treningen igjen mandag 2. mars.

25. februar kommer Fagermo hjem fra Vålerenga siste av tre utenlands-turer denne vinteren. Etter samtaler på Intility Arena, avtaler Fagermo med kona Hege, som er kommet fra Akkerhaugen til Oslo, for å se på leilighet som paret vurderer å kjøpe.

Endelig er det tid for litt avslapning – 26. februar drar Fagermo og kona hjem til Telemark.

– Jeg skal besøke moren min. Og så må jeg få tatt et skikkelig farvel med faren min. Det fikk jeg aldri gjort. Jeg skal på graven hans, sier Dag-Eilev Fagermo til VG.

PS! Sent tirsdag kveld kommer det melding fra Fagermo:

«Jeg kjøpte leiligheten ...»

