King snytt for matchvinner-stempelet – seieren glapp i sluttminuttene

(Bournemouth-Chelsea 2–1) i løpet av tre magiske minutter snudde Bournemouth mot Chelsea, og Joshua King (28) så ut til å bli matchvinner. Chelsea-back Marcos Alonso (29) ødela festen.

Chelsea kjemper om Champions League-plass, og til tross for varierende form var de favoritter mot vertene Bournemouth. Derfor var det heller ingen stor overraskelse da backen Marcos Alonso sente bortelaget i føringen etter en drøy halvtime.

Olivier Giroud flikket ballen i tverrliggeren med hælen, og Alonso var nådeløs på returen som han banket forbi keeper Aaron Ramsdale.

Frem til da hadde Bournemouth vært det mest skapende laget, men Chelsea var nærme 2–0 før hjemmelaget fikk uttelling.

Etter 54 minutter utlinget Jefferson Lerma da han steg høyest inne i feltet, og stanget ballen forbi Willy Caballero.

Tre minutter senere var det King sin tur da han avsluttet et vakkert angrep der Jack Stacey la til rette, og den norske landslagsspissen enkelt kunne score fra kloss hold.

Målene løftet Bournemouth opp fra den verste nedrykksgjørma, men de fikk en solid advarsel da Chelsea først fikk en «scoring» annullert for offside, og Ross Barkley var nær scoring. César Azpilicueta testet også Ramsdale, men det var backen Alonso som skulle ødelegge moroa for King og hjemmelaget.

I det 85. minuttet headet han inn en retur fra Ramsdale, og sørget for at lagene måtte nøye seg med ett poeng hver.

Dermed ligger Bournemouth to poeng over nedrykksstreken – med én kamp mer spilt enn Aston Villa og Watford, som er henholdsvis to og tre poeng bak.

Chelsea er på fjerdeplass med 45 poeng, fire poeng foran Manchester United som har én kamp til gode.

PS! Joshua King ble byttet ut etter 68 minutter. Scoringen var hans fjerde i ligaen denne sesongen.

Premier League-resultater:

Brighton – Crystal Palace 0-1, Bournemouth – Chelsea 2-2, Newcastle – Burnley 0-0, West Ham – Southampton 3-1.

Senere kampstart: Watford – Liverpool (18.30).

Spilt fredag: Norwich – Leicester 1-0.

Spilles søndag: Everton – Manchester U., Tottenham – Wolverhampton.

