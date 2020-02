UT PÅ TUR... Nå blir det ny tur. Fra venstre bak: Aleksander (26), Dan Remi (25), Emil (21) og Jan Magnus (26). Fra venstre foran: Eirik (25), Martin (20), Rona (26) og Marita (26). Foto: PRIVAT

Fikk drømmen knust – gaver gir ny fotballtur

Uværet knuste drømmen om å få se Manchester City i kamp i helgen. Nå blir det en ny fotballtur etter at også Premier League-klubben kom på banen.

Nå nettopp

VG fortalte søndag hvordan uværet førte til at det ble bomtur for en gjeng nordmenn med ulike utviklingshemminger som skulle se Manchester City. På toget til Manchester kom den skuffende beskjeden om at kampen mot West Ham var avlyst.

Nå har svært mange engasjert seg og punget ut for at det norske følget igjen skal kunne få oppleve fotballdrømmen. To selskap har lagt 10.000 kroner i potten hver og et annet vil betale for nye kampbilletter. På nettsiden Spleis hadde det søndag ettermiddag kommet inn 17.000 kroner. Og nå har også Manchester City kommet på banen.

Klubben tok kontakt med nordmennene etter at de hadde lest saken i VG. Neste gang de dukker opp i Manchester venter en guidet tur på Etihad Stadium og på treningsfeltet.

– Vi skal gjøre oppholdet til en spesiell opplevelse som en gave fra klubben, sier PR Manager Elliot Ward til VG.

Beskjeden ble mottatt med «full jubel», forteller Yoo Lene Røym Bråten, en av ledsagerne til det norske fotballfølget.

– Det er litt av et plaster på såret. Det er en veldig glad gjeng som er her nå, og vi er veldig takknemlig for at så mange vil bidra til at vi skal kunne dra på tur igjen og få sett en fotballkamp, sier Bråten.

– Full jubel

Mandag ettermiddag setter de kursen for Norge igjen. Vel hjemme kan de allerede begynne å planlegge en ny tur - med fotballopplevelsen inkludert.

– Folk har vært ekstremt snille og gavmilde. Går alt som planlagt blir det en «ny» kamp i mars. Da har Manchester City hjemmekamp mot Burnley, forteller Bråten og melder om full jubel hver gang det foreligger en oppdatering på nettinnsamlingen.

Publisert: 10.02.20 kl. 14:03

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 25 24 1 0 60 – 15 45 73 2 Manchester City 25 16 3 6 65 – 29 36 51 3 Leicester City 25 15 4 6 54 – 26 28 49 4 Chelsea 25 12 5 8 43 – 34 9 41 5 Sheffield United 26 10 9 7 28 – 24 4 39 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser