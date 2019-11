Liverpool vil inn i eksklusiv klubb

Om Liverpool unngår tap mot Crystal Palace til helgen, blir de det femte laget som har spilt 30 Premier League-kamper på rad uten tap.

Liverpool tapte sist den 3. januar 2019 – da de ble slått av Manchester City.

Resten av 2018/19-sesongen endte uten tap og starten på 2019/20 har vært eventyrlig; 11 seirer, én uavgjort og null tap.

Bare fire lag – fra tre ulike klubber – har klart det samme, ifølge Premier Leagues hjemmeside. Vi starter «bakerst»:

3. Manchester City 2017–18:

30 kamper på rad uten tap i perioden 8. april 2017–2. januar 2018.

City tok 82 poeng på disse 30 kampene og tok gull i 2017/18. Rekken uten tap tok slutt med 4–3-tap for Liverpool på Anfield.

3. Arsenal 2001–2002:

30 kamper på rad uten tap i perioden 23. desember 2001–6. oktober 2002.

Rekker startet med seier over Liverpool med ti mann lille julaften 2001 og tok gull i 2001–2002. Vant 25 kamper og hadde fem uavgjort før en 16 åring fra Everton ved navn Wayne Rooney stoppet seiersrekken.

2. Chelsea 2004–2005:

40 kamper på rad uten tap fra 23. oktober 2004 til 29. oktober 2005.

José Mourinhos lag tok gull på år på rad. Rekken uten nederlag inneholdt bare 19 baklengsmål. Det var Darren Fletcher i Manchester United som satte en stopp ved 40 kamper.

1. Arsenal 2003–2004:

49 kamper uten tap fra 7. mai 2003 til 16. oktober 2004.

Arsenal startet med 6–1 over Southampton og spilte så ytterligere 48 kamper uten å tape. Det ga selvfølgelig gull i 2004. Thierry Henry scoret 39 mål. Nok en gang var det Wayne Rooney som stoppet rekken, denne gang for Manchester United.

Jürgen Klopp vil ikke høre snakk om at de skal slå rekorden til Arsenals «Invincibles».

– Det er trolig ikke mulig, og det er ikke noe vi tenker på, om jeg skal være ærlig, sa han etter kampen mot Aston Villa.

– Vi tenker på hvordan vi skal vinne neste kamp og den neste deretter.

Liverpool var tilsynelatende på vei mot sitt første tap for sesongen mot Aston Villa – men klarte å snu det til seier med to veldig sene scoringer.

De røde tok EM-pause med åtte poengs ledelse til de to lagene bak, Leicester og Chelsea. Tidligere kaptein Steven Gerrard er henrykt over det han har sett av Jürgen Klopps mannskap denne sesongen:

– Nå er vår tid kommet, sier han ifølge Liverpool Echo.

Han mener at Liverpool-supporterne har fått den perfekt manager i Klopp.

– Vi har fått en verdensklasse-leder, og måten han er på kommer ut i selve laget. Fansen og Jürgen er den perfekte match. Vi gleder oss virkelig over dette laget. Med all respekt for de lagene jeg spilte i, så pleide vi å ha én virkelig toppspiller, kanskje i verdensklasse, nå er troppen full av dem, sier Gerrard ifølge Liverpool Echo.

VGs tips: Liverpool-seier.

Crystal Palace vant ingen av sine fire siste ligakamper før landslagspausen – men vi skylder å ta med at motstanderne var blant det beste Premier League kan tilby (Man. City, Arsenal, Leicester og Chelsea).

Hjemmeflyten er under middels med 2–2–2. Laget har bare sluppet inn fem mål. Men også kun scoret fire.

Liverpool er øverst på tabellen med åtte poengs forsprang til Leicester og Chelsea. Er dyktige på sine overganger, og er ikke engstelige for å spille på nettopp det – selv på hjemmebane. Anfield-klubben var effektive og ledet 3–0 etter 51 minutters spill hjemme mot Man. City sist.

Vi ser for oss at bortelaget gnager til seg nok en trepoenger på lørdag. Norsk Tipping vil ventelig øke oddspilltilbudet nærmere kampstart. Men inntil videre er det borteseier til 1,38 i odds som gjelder. Spillefristen er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium viser kampen.

Publisert: 21.11.19 kl. 04:08

