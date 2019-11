BRENNHET: Erling Braut Haaland er like het på overgangsmarkedet som han er på banen for tiden. Foto: GEPA pictures/ Mathias Mandl

Ryktene tar av rundt Haaland: Real Madrid, Barcelona og prislapp på én milliard

Etter de historiske prestasjonene til Erling Braut Haaland (19) i Champions League skal nå også Real Madrid og Barcelona være interessert i den norske spissen. Samtidig gjør landslagssjef Lars Lagerbäck det klart at Haaland definitivt ikke holder Zlatan-nivå ennå.

Med sin sjuende scoring i verdens største klubbturnering tirsdag er Haaland toppscorer i Champions League. Nå regnes RB Salzburg-spilleren, som i britisk presse også har blitt omtalt som «the norwegian beast», også blant de heteste spillerne i Europa denne høsten.

Det har også fått behørig omtale ukentlig i europeisk presse den siste månden, spesielt i Italia og England.

I forrige uke skrev The Guardian at 20 klubber i Europa, deriblant Juventus og Manchester United, følger nordmannen. Da ble det også skrevet at klubben håpet markedsverdien ville stige til rundt 600 millioner kroner etter sesongen.

– Jeg tror i utgangspunktet at alle er interessert, selv om det er ulik betalingsvilje. Det er et ganske sykt utgangspunkt. Jeg tror de fleste har meldt seg på og er klare, sier tidligere landslagskeeper og Tottenham-keeper Erik Thorstvedt til VG, om alle storklubbene det blir spekulert rundt.

Han tror spekulasjoner rundt en prislapp helt opp i milliardklassen ikke er realistisk per i dag. Men han mener at det er realistisk med 500 millioner kroner og oppover, for spilleren han har sett spille fotball fra 10-årsalderen.

– Det er en drømmesituasjonen for både Haaland selv og Salzburg. Når det blir slik kan de både ta hensyn til penger og det fotballmessige. De kan finne noe som er bra uansett, sier Thorstvedt, som også er TV 2s Premier League-ekspert.

Totalsummen Molde kunne motta for salget av Haaland til RB Salzburg oversteg de 75 millionene Rosenborg fikk fra Valencia for John Carew i 2000, opplyste kilder til VG i fjor. Det var også lukrativt for hans gamle klubb Bryne. Han skrev da under en femårskontrakt med sin nye klubb.

Et drøyt år senere har Haaland stått for en rekke rekorder:

* Første tenåring som har scoret sju mål i Champions League. Haaland passerte Raul og Kylian Mbappe med scoringen mot Napoli.

* Første spiller som scorer sju mål på sine første fire kamper i Champions League-historien.

* Første tenåring som har scoret mer enn ett mål i debuten i Champions League siden Wayne Rooney i 2004

* Fjerde spiller i historien som har scoret i sine første fire kamper i Champions League.

Tirsdag kveld skrev den spanske storavisen Marca at også Real Madrid og Barcelona nå er blant de som er interessert i 19-åringen etter den eventyrlige høsten. Også interesse fra Arsenal, Liverpool og Bayern München har vært omtalt. Thorstvedt tror prosessene kan være i gang allerede, men mener det er naturlig at Haaland spiller ut sesongen i Salzburg.

Hvilken klubb han bør velge mener Thorstvedt kommer an på en rekke ting, blant annet spissituasjonen i aktuelle klubber.

– Det er litt viktig at han ikke bare er et «beist», men har flere strenger å spille på. Det skjønner jeg at han har, sier Thorstvedt.

Haaland prydet også coveret til den spanske storavisen AS tidligere i oktober:

Landslagstrener Lars Lagerbäck er imponert av Haaland og kaller resultatene hans for tiden «fantastiske». Lagerbäck mener også RB Salzburg bør få honnør for at Haaland har prestert som han har gjort siden overgangen fra Molde.

På spørsmål fra VG om han kan sammenligne Braut Haaland med Zlatan Ibrahimovic da han kom inn på Lagerbäcks landslag tidlig på 2000-tallet svarer svensken:

– Han var ikke så ung. Om det skyldes at Erling er lenger fremme eller om det var det var tøffere konkurransesituasjon i Sverige enn i Norge skal jeg ikke uttale meg om. Men jeg kjenner ham for dårlig som person til å sammenligne dem. Han er definitivt ikke like god som Zlatan var som fotballspiller på sitt beste og som han kanskje fortsatt er. Dit har han et stykke igjen, sier Lagerbäck.

Zlatan Ibrahimovic debuterte som 19-åring for Sverige, men fikk først sine første minutter i VM-kvalifiseringen som 20-åring før han ble superstjerne. Haaland fikk sin debut på landslaget i september også han 19 år gammel.

POPULÆR: Haaland var mannen å ta bilde med etter Napoli-kampen tirsdag. Foto: Joachim Baardsen

Den østerrikske klubben RB Salzburgs mest innbringende salg har til nå har vært de nåværende Liverpool-spillerne Naby Keita og Sadio Mané. Ifølge Transfermarkt, som fører oversikt over overgangssummer, gikk Keita til RB Leipzig for 300 millioner kroner og Mané til Southampton for 230 millioner kroner. Listen over den østerrikske klubbens største overganger viser at klubben ikke har solgt spillere direkte til de største klubben i Europa.

Summene som Haalands navn knyttes til nå er av helt andre størrelser enn Salzburgs tidligere salg. Italienske Tutto Sport skrev om en prislapp på en milliard kroner før tirsdagens uavgjortkamp mot Napoli. The Sun skriver at Arsenal vil utfordre Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i kampen om Haaland og at prislappen er 875 millioner kroner.

Rykteflommen rundt spissen har eskalert såpass at det også har irritert trener Jesse Marsch i Salzburg. Etter seieren sist helg ble han sitert på at han også hadde fått med seg rykter om at Bayern München var interessert.

Etter kampen mot Napoli avviste ikke RB Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund at Haaland vil bli solgt i tiden fremover.

– Vi får se hva som skjer i fremtiden. For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentligvis er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sa Freund til VG.

