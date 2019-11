RBKs Europa League-håp er ute – tapte hjemme mot Sporting

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Sporting Club 0–2) Etter sitt fjerde strake tap i årets gruppespill, er Rosenborgs håp om avansement til sluttspillet i Europa League ute. Nå er trønderne én kamp unna å tangere rekorden for flest strake kamper uten seier i turneringen.

Christina Paulos Syversen

Erik Eikebrokk

Bruno Fernandes hadde så vidt økt til 2–0 for gjestene da de trønderske klassikerne «No går det på ræva» (Terje Tysland) og «Det e itjnå som kjem ta sæ sjøl» (Hans Rotmo) begynte å runge utover stadion fra Kjernen.

For fjerde gang i Europa denne sesongen gikk Rosenborg av banen med null poeng.

Dermed er det teoretiske håpet om avansement til Europa Leagues sekstendelsfinale helt ute for trønderne.

Sporting står med ni poeng når to kamper gjenstår i gruppespillet foran PSV og LASK med syv poeng hver.

0–2-tapet var Rosenborgs fjortende strake kamp uten seier i Europa League-gruppespillet.

«Rekorden» for antall kamper uten seier i turneringen er det kypriotiske Apollon Limassol som står for (15) – én mer enn Rosenborg står med nå.

Brente store sjanser

I minusgradene på Lerkendal hadde kvarteret så vidt passert da Sebastian Coates stanget de portugisiske gjestene i ledelsen etter et innlegg fra Luis Neto.

1–0: Her har Sebastian Coates (t.v) sendt avgårde hodestøtet som sendte Sporting Club i ledelsen på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

Vegard Eggen Hedenstad skapte en god mulighet for trønderne like før halvtimen da han dundret et frispark under muren. Keeper Renan Ribero måtte gi retur, men Even Hovland klarte ikke presse ballen under tverrliggeren.

Kveldens andre scoring kom i det 38. minutt. Marius Lundemo mistet ballen på egen halvdel da hele RBK-laget var på vei fremover.

Bruno Fernandes satte fart mot trøndernes sekstenmeter før han dro seg innover i banen og dundret ballen inn ved nærmeste stolpe med venstrefoten.

2–0: Keeper André Hansen hjelper Marius Lundemo på beina etter at Sporting doblet ledelsen i kampen. Foto: Ole Martin Wold

Bare minuttet senere kom Anders Trondsen plutselig alene med keeper ute til venstre, men fra skrått hold sendte midtbanespilleren ballen langt opp på tribunen.

Fornøyde portugisere

Rosenborg gikk ut i et mer aggressivt press etter sidebyttet.

Mike Jensen, Gjermund Åsen og Vegard Eggen Hedenstad kombinerte fint flere ganger de første ti minuttene, men det ble ikke noe mer enn en rekke blokkerte innlegg fra kanten.

De portugisiske gjestene så ut til å være svært fornøyd med tomålsledelsen fra første omgang og la seg lavt og tett i åpningen av den første omgangen.

Like etter timen så det ut til at det skulle lykkes for trønderne. Alexander Søderlund steg til værs på et innlegg mot bakerste stolpe og headet inn i feltet.

I duell med keeper og en forsvarsspiller, kjempet Samuel Adegbenro for å få pannen på ballen, men Sporting fikk ryddet unna.

Foto: Ole Martin Wold

Fernandes var nære å bli tomålsscorer ti minutter før full tid, men avsluttet rett i ansiktet på RBK-keeper Hansen.

29-åringen måtte ut å tørke litt neseblod etter «redningen», men var kjapt tilbake mellom stengene og fikk se lagkameratene spille seg til en enorm dobbeltsjanse få minutter senere.

Fra drøyt seksten meter fyrte Lundemo av og traff nærmeste stolpe. Returen havnet i bena på Birger Meling, men keeper Ribero avverget muligheten og sikret seg en smultring i trønderske minusgrader.

Publisert: 07.11.19 kl. 20:44







