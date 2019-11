RBK én kamp unna historisk seierstørke: – Spiller uten reell tro på det

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Sporting Club 0–2) RBKs håp om avansement i Europa League er ute. Nå er trønderne én kamp unna å tangere rekorden en historisk seierstørke i turneringen.

Bruno Fernandes hadde så vidt økt til 2–0 for gjestene da den trønderske klassikeren «No går det på ræva. No går det te hælvete med alt» begynte å runge utover stadion fra Kjernen.

– Jeg tolker det som at de er frustrert på grunn av manglende resultater og prestasjon, sier RBK-trener Eirik Horneland til VG.

Da de trønderske strofene til Terje Tysland ble oversatt til portugisisk av tolken, førte det til latter blant både norske og portugisiske journalister. Også Horneland dro på smilebåndet på en ellers tung dag.

Én kamp unna historisk seierstørke

For fjerde gang i Europa denne sesongen gikk Rosenborg av banen med null poeng.

Dermed er det teoretiske håpet om avansement til Europa Leagues sekstendelsfinale helt ute for trønderne.

– Prestasjonsmessig er det ikke i nærheten. Ser man på egne prestasjoner er det kampen i Portugal som har vært på ønsket nivå. De tre andre har vært langt fra gode nok, og da er det naturlig at man blir slått ut, sier 44-åringen.

Sporting står med ni poeng når to kamper gjenstår i gruppespillet foran PSV og LASK med syv poeng hver.

– Vi mangler selvtillit til å håndtere kamper på dette nivået akkurat nå. Vi mangler stabilitet. Vi har vist et bra toppnivå gjennom sommeren, men et bunnivå på våren som er altfor svakt. Så faller vi tilbake til gamle synder i dag, sier Horneland.

0–2-tapet var Rosenborgs fjortende strake kamp uten seier i Europa League-gruppespillet.

«Rekorden» for antall kamper uten seier i turneringen er det kypriotiske Apollon Limassol som står for (15) – én mer enn Rosenborg står med nå.

– 14 uten seier er det som preger førsteomgangen, tenker jeg. Vi spiller uten reell tro på det. Jeg tror guttene tror på det før vi går utpå, men underbevisstheten forteller dem at det blir vanskelig. Så gjør vi det vanskeligere enn det trenger å være. Vi kan ikke gjøre annet enn å mobilisere for å få den første seieren, sier RBK-treneren.

Fornøyde portugisere

I minusgradene på Lerkendal hadde kvarteret så vidt passert da Sebastian Coates stanget de portugisiske gjestene i ledelsen etter et innlegg fra Luis Neto.

Kveldens andre scoring kom i det 38. minutt. Marius Lundemo mistet ballen på egen halvdel da hele RBK-laget var på vei fremover.

Bruno Fernandes satte fart mot trøndernes sekstenmeter før han dro seg innover i banen og dundret ballen inn ved nærmeste stolpe med venstrefoten.

Dette sier Alexander Søderlund etter tapet:

Portugiserne så fornøyde ut med tomålsledelsen fra den første omgangen da lagene kom ut etter pause, og Rosenborg fikk styre mye av spillet mot et lavtliggende Sporting.

Like etter timen så det ut til at det skulle lykkes for trønderne. Alexander Søderlund steg til værs på et innlegg mot bakerste stolpe og headet inn i feltet.

I duell med keeper og en forsvarsspiller, kjempet Samuel Adegbenro for å få pannen på ballen, men Sporting fikk ryddet unna.

Fernandes var nære å bli tomålsscorer ti minutter før full tid, men avsluttet rett i ansiktet på RBK-keeper Hansen.

29-åringen måtte ut å tørke litt neseblod etter «redningen», men var kjapt tilbake mellom stengene og fikk se lagkameratene spille seg til en enorm dobbeltsjanse få minutter senere.

Fra drøyt seksten meter fyrte Lundemo av og traff nærmeste stolpe. Returen havnet i bena på Birger Meling, men keeper Ribero avverget muligheten og sikret seg en smultring i trønderske minusgrader.

