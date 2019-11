MIDTBANEFIRER: Markus Henriksen (til venstre), Ole Selnæs, Morten Thorsby og Sander Berge på onsdagens landslagstrening på Ullevaal. Foto: Vidar Ruud

Thorsby kjøper klimakvoter for å være med landslaget – skal overtale kompisene

STORO (VG) For første gang siden han ble proff i Italia i sommer, har Morten Thorsby (23) kjørt fly – for å være med landslaget. Men han sørger for å «gjøre opp» for seg.

– Alle flyreisene jeg gjør med jobben, kjøper jeg klimakvoter for gjennom FNs program, sier landslagsspilleren, som måtte flys inn til sin retur i Lars Lagerbäcks tropp da blant annet Martin Ødegaard (20) meldte skadeforfall til kampene mot Færøyene og Malta i EM-kvalifiseringen.

Sampdoria-proffen kjøper også kvoter når han flyr med klubblaget, og han var relativt utradisjonell og kjørte bil da han flyttet til Genoa i sommer, noe han fortalte om i podcasten «Fotballklubben».

Han skal aldri fly privat, men var altså nødt til å komme seg på vingene for å rekke hjem til Norge og flyr naturligvis tur-retur Malta når landslaget avslutter EM-kvalifiseringen der mandag. Det er ikke helt enkelt å etterleve sitt eget ønske om flystopp når man spiller i Europas fjerde beste liga.

– Det er vanskelig som fotballspiller, vanskelig som utenlandsboende og vanskelig uansett hva du jobber med. Men jeg har et stort mål om å spille på landslaget, så jeg gjør det som kreves for at jeg kan gjøre det, sier Morten Thorsby – og sier til VG med et smil at han jobber med å få lagkameratene Mats Møller Dæhli (24) og sin gamle Heerenveen-kollega Martin Ødegaard også til å bidra på klimakvotene.

Han er blitt for gammel for U21-landslaget og har ikke vært i A-troppen denne høsten. Likevel har han ikke forlatt Genoa for å besøke familie og venner i Norge når klubben tilbys fridager i forbindelse med landslagspauser. For da må han fly.

– Jeg har prioritert kortreiste ting som privatperson. Prøver å oppleve nærområdene i Italia. Heldigvis bor jeg på et sted som er fint der nede, beskriver Thorsby om livet i pestobyen, omtrent 15 mil ganske så rett syd for Milano.

Han er kjent som fotballspilleren som bruker hodet – på flere måter enn da han vant 20 av 28 luftdueller, mest av alle, i sin nylige Serie A-debut for Sampdoria mot SPAL.

Interessen for miljø og klima kom som fersk proff i Heerenveen. Det er nok ikke alle 23-åringer fra Slemdal på Oslo Vest som er like opptatt av dette som Thorsby, men da leste han plutselig alt han kom over i dette emnet de neste to årene...

Som U21-landslagsspiller fikk han med seg store deler av troppen for å stemme i stortingsvalget for to år siden, og det tidligere Unge Venstre-medlemmet fikk dessuten en invitasjon for å ta en kaffe med Venstre-leder Trine Skei Grande etter å ha markert seg i samfunnsdebatten. Hjemme har han forlengst overtalt familien til å flytte farge fra blått til grønt.

Nå går det mest i italiensk. Han har sett på det første halvåret i Italia som en slags prøveperiode. Ligadebuten kom først i november og det er også hans eneste opptreden så langt, uten at han lar seg stresse av det.

For det er ikke bare språket, men også fotballen som må læres når man kommer til den taktiske foregangsligaen Serie A.

– De har ofte en policy der nede om at første året er en læringsprosess. En egen måte å tenke som de føler du må lære før du er klar for det. Kynismen, det defensive fokuset. Det å slippe inn det første målet er krise. Det er det ekstremt fokus på å unngå. Du må vise at du forstår den delen av spillet, og du må vise at du kan kommunisere. Det må jeg greie å løse før jeg får fast plass på laget, sier Thorsby.

Ett år uten regelmessig fotball

Han falt utenfor i gamleklubben Heerenveen etter å ha blitt enig med Sampdoria. Midtbanespilleren fikk bare én kamp fra start i andre halvdel av sin femte sesong i Nederland.

– Det halvåret her kan jeg leve med. Det kan jeg anse som okay. Det siste halvåret i Heerenveen var ikke okay. Det var ikke bra. Det er kjipt opp i det hele, at det er mer eller mindre ett år siden jeg spilte fast, innrømmer Thorsby.

Han føler likevel ikke at han ble satt voldsomt tilbake som fotballspiller, og mener det handler om hva slags mentaliteten man har i hverdagen.

– Det var viktig å få den bekreftelsen sist søndag, at jeg har nivået inne, sier Thorsby og sikter til 1–0-seieren i hans første match.

