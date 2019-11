SOGNDAL-TRENER: Eirik Bakke, her fra tidligere i år. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Thrilleravslutning i OBOS-ligaen – opprykkskvalik for Sogndal tross tap

(KFUM Oslo – Sogndal 1-0) (HamKam – Nest-Sotra 3-2) Sogndal har fortsatt muligheten til å nå Eliteserien 2020. Det er en mulighet de kan de prise seg lykkelige over.

For Sogndal gjorde ikke jobben borte mot KFUM Oslo.

Der ble Abdul-Basit Agouda kampens eneste målscorer da han skled inn 1-0 mens to Sogndal-forsvarere kolliderte bak ham.

Tapet så ut til å bli skjebnesvangert, for Kongsvinger og Nest-Sotra så ut til å gjøre jobben borte mot henholdsvis Jerv og HamKam.

Kongsvinger vant 2-0 og passerte Sogndal på tabellen, men for Nest-Sotra gikk det skeis i siste liten.

Jo Nymo Matland skrudde inn et frispark for HamKam da kampuret viste 92.57, det sørget for 3-2 til HamKam og gjorde også at Nest-Sotra ender ett poeng bak Sogndal, på den sure 7.plassen.

– En liten skandale, mente Mjøndalen-spiller Christian Gauseth i Eurosport-studio – og refererte til en situasjon der Nest-Sotra, på stillingen 2-1 til HamKam, så ut til å bli snytt for et ganske soleklart straffespark.

7. plass holder ikke til å være med i opprykkskvaliken. Den skal istedenfor utkjempes mellom Start, Kongsvinger, KFUM Oslo og Sogndal.

Opprykkskvaliken fra OBOS-ligaen har et litt annet format i år enn tidligere. Nummer seks og fem møtes først i en kamp, vinneren der møter nummer fire, før vinneren der igjen møter nummer tre (Start).

I øyeblikket er det Strømsgodset, men med tre kamper igjen å spille, er det helt åpent hvilket lag det til slutt blir.

Vinneren av den kampen igjen møter altså 14.-plassen fra Eliteserien.

Det var ikke bare i toppen av OBOS-ligaen det var drama på det som skulle bli den avsluttende dagen. Kampen mellom Sandnes Ulf og Strømmen er utsatt som følge av dårlig bane, og det kunne vært avgjørende for nedrykksstriden.

Det blir den imidlertid ikke, for Notodden tapte sin kamp mot Start og ender på 14.-plassen som gir nedrykkskvalik. Om Notodden hadde vunnet, kunne de ha passert Strømmen.

